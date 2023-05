Jadwal Tayang Film Guardians of the Galaxy Vol 3 di Bioskop Jakarta Besok, Rabu 3 Mei 2023

Jadwal tayang film Guardians of the Galaxy Vol. 3 di bioskop XXI dan CGV Jakarta besok, Rabu (3/5/2023). Tayang perdana besok di seluruh bioskop Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal tayang film Guardians of the Galaxy Vol. 3 di bioskop XXI dan CGV Jakarta besok, Rabu (3/5/2023).

Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 dijadwalkan akan tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia besok, Rabu (3/5/2023).

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ini merupakan film lanjutan ketiga yang diproduksi oleh Marvel Studios.

Dalam sekuel ketiga ini, film Guardians of the Galaxy Vol. 3 menceritakan tentang lanjutan kisah petualangan Peter Quill/Star Lord (Chris Pratt) dan teman-temannya sebagai penjaga galaksi.

Pemeran dalam film Guardians of the Galaxy Vol. 3 yakni Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, Sylvester Stallone dan Will Poulter.

Untuk kalian penggemar film garapan Marvel Studio, berikut jadwal tayang film Guardians of the Galaxy Vol. 3 di bioskop Jakarta besok:

Jadwal Tayang Film Guardians of the Galaxy Vol.3 di XXI Jakarta

ARTHA GADING XXI

11:45; 12:15; 14:45; 15:15; 17:45; 18:15; 20:45; 21:15

ATRIUM XXI

12:15; 15:15; 18:15; 21:15

BASSURA XXI

12:15; 15:15; 18:15; 21:15

BAYWALK PLUIT XXI

12:0015:0018:0021:00

BLOK M SQUARE

11:45; 12:15; 14:45; 15:15; 17:45; 18:15; 20:45; 21:15

BLOK M XXI

11:45; 12:15; 14:45; 15:15; 17:45; 18:15; 20:45; 21:15

CIJANTUNG XXI

12:15; 15:15; 18:15; 21:15