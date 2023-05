NCT Dream Tunjukkan Popularitas dengan Tiket Konser 3 Malam di Filipina dan Singapura Ludes Terjual

TRIBUNNEWS.COM - NCT Dream baru saja menyelesaikan konser tunggal di Filipina dan Singapura.

Diberitakan, tiket konser NCT Dream di dua malam di Filipina dan satu malam di Singapura ludes terjual.

NCT Dream mengadakan tur dunia bertajuk The Dream Show 2: In A Dream di SM Mall of Asia Arena, Manila, Filipina pada tanggal 29 dan 30 April.

Konser NCT Dream berlanjut digelar di Indoor Stadium, Singapura, Senin (1/5/2023) waktu setempat.

Menurut pihak agensi, SM Entertainment, tiket konser tiga hari NCT Dream itu habis terjual.

"NCT DREAM successfully wrap up Philippines+Singapore concerts!

All 3 nights were sold out, proving their ticket power!" tulis SM Entertainmet di Instagram, Selasa (2/5/2023).

Tiket untuk pertunjukan Filipina dan Singapura terjual habis segera setelah tiket dibuka, membuktikan popularitas mereka.

Dalam konser ini, NCT DREAM menampilkan total 29 lagu, termasuk single utama album.

Di antaranya Glitch Mode, Beatbox, Hot Sauce, Hello Future, dan BOOM.

NCT Dream juga menyanyikan dua lagu berdurasi penuh dan album yang dikemas ulang, yakni To My First, Saturday Drip, Sorry Heart, dan Dreaming.

SM Entertainment umumkan tiket konser NCT Dream di Filipina dan Singapura ludes terjual. (Instagram @smtown)

Penggemar juga menikmati pertunjukkan dengan antusias, melambaikan lighstick hingga berubah menjadi lautan warna hijau neon.