Foto-foto Wisuda Beby Tsabina, Lulus dengan Predikat Summa Cumlaude di Kampus Amerika

TRIBUNNEWS.COM - Berikut foto-foto prosesi wisuda aktris Beby Tsabina, lulus dengan predikat summa cumlaude.

Diketahui sebelumnya, Beby Tsabina baru saja menyelesaikan kuliah di Western Michigan Univeristy, Amerika Serikat.

Perjuangan Beby Tsabina dalam menempuh pendidikan tinggi sangat tidak mudah.

Sebelum melanjutkan pendidikannya di Western Michigan Univeristy, Beby Tsabina diketahui telah lebih dulu berkuliah di Jakarta International College selama tiga tahun.

Terlebih saat Beby Tsabina berkuliah di Jakarta International College, sang aktris harus menjalani perkuliahan secara online akibat pandemi.

Hal tersebut diungkapkan Beby Tsabina dalam keterangan unggahan Instagram-nya @bebytsabina, Senin (1/5/2023).

"Alhamdulillah, Lulus!

3 years in Jakarta International College and 1 last year in Western Michigan Univeristy. 4 years flew by, mulai dari di jakarta memulai kuliah dengan sistem online dikarenakan pandemi sampai akhirnya bisa merasakan langsung university experience di US. Words can't describe how much I've learned from this experience. Gak gampang rasanya memutuskan untuk belajar di luar negeri dan meninggalkan sejenak karir di Indonesia. Tapi, alhamdulillah dari awal sampai sekarang jalannya selalu dimudahkan dan ditambah bisa lulus dengan summa cum laude.

I’m grateful and thankful for everything that has happend to me through out this experience," tulis Beby Tsabina.

Dalam unggahan lain, Beby Tsabina membagikan momen saat dirinya menjalani prosesi wisuda dan menyandang gelar Bachelor of Business Administration atau B.B.A.

"Officially, Cut Putri Tshabina, B.B.A," tulisnya dalam keterangan unggahan tersebut.

Inilah foto-foto prosesi wisuda Beby Tsabina yang lulus dari kampus Amerika dengan predikat summa cumlaude:

