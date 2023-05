Lirik dan Chord Gitar Lagu Nemen - GildCoustic: Kurang Opo Nek Ku Mertahanke Kowe

Video lirik "Nemen" diunggah pada 16 Januari 2023 melalui kanal YouTube GildCoustic Official.

Tangkap Layar YouTube GildCoustic Official

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Nemen merupakan lagu berbahasa Jawa.

Nemen merupakan singel kedua dari GildCoustic.

Berikut adalah lirik lagu dan chord gitar lagu Nemen - GildCoustic:

Intro C D Bm Em

Am-Bm-C-A/C#-D



C D Em

kudune kowe ngerti

C D G

tresnoku nomer siji

C D Bm Em

penak'e lehmu blenjani janji

Am D G

kowe tego nglarani

C D Em

usahaku wes ra kurang kurang

C D G

gematiku wes pol polan

C D

pas aku dolan jebul

Bm Em

ketemu kowe neng dalan

Am D G

kowe konangan gendakan



C D G

ngomongo jalokmu pie?

Bm C D G

tak turutane tak usahakne

C D

aku ra masalah

Bm Em

yen kon berjuang dewe

Am D G

sing penting kowe bahagia endinge



Chorus

C D Bm

nanging ngopo walesanmu neng aku

E Am

kowe luwih milih dek'e

D G G7

kowe ninggal aku ninggal tatu

C D Bm Em

kurang opo nek ku mertahanke kowe

Am D G

kowe malah ngeboti liane

Int. C D Bm Em Am D G

hooooooo

C D Bm Em

huuu uu



Am D

pikiren bahagiamu aku gampang



C D Bm

ngomongo jalukmu pie?

E Am D G

tak turutane tak usahakne

C D

aku ra masalah

Bm Em

yen kon berjuang dewe

Am D G

sing penting kowe bahagia endinge

Chorus

C D Bm

nanging ngopo walesanmu neng aku

E Am

kowe luwih milih dek'e

D G G7

kowe ninggal aku ninggal tatu

C D Bm Em

kurang opo nek ku mertahanke kowe

Am D G E

kowe malah ngeboti liane



D E C#m

oh nanging ngopo walesanmu neng aku

F# Bm

kowe luwih milih dek'e

E A A7

kowe ninggal aku ninggal tatu

D E C#m F#m

kurang opo nek ku mertahanke kowe

Bm E A F#m

kowe malah ngeboti liane

Bm E A F#m

kowe malah milih wong kae

Bm E A

jebul aku mbok anggep sepele

(Tribunnews.com)