NCT DoJaeJung akan Gelar Fan Sign Mini Album Perfume di Jakarta, Hanya untuk 30 Peserta

TRIBUNNEWS.COM - Sub-unit terbaru boyband NCT, NCT DoJaeJang akan menyapa penggemar di Indonesia dalam acara fan sign mini album Perfume.

Pihak promotor, Mecimapro mengonfirmasi NCT DoJaeJung akan menggelar acara face to face fan sign mini album Perfume di Jakarta.

Dari pengumuman Mecimapro, peserta fan sign hanya akan dipilih 30 fans dengan pembelian album Perfume tertinggi.

"NCT DOJAEJUNG 'Perfume' Face To Face Album Sign Event in Jakarta," tulis Mecimapro, di Instagram resminya, Selasa (2/5/2023).

(Acara Penandatanganan Album 'Perfume' NCT DOJAEJUNG di Jakarta).

"The Face to Face Album Sign Event for the 30 winners will be with all 3 NCT DOJAEJUNG members (Doyoung, Jaehyun, and Jungwoo)," bunyi syarat dan ketentuan acara fan sing album Perfume.

(Acara Face to Face Album Sign untuk 30 pemenang akan dilakukan dengan 3 anggota NCT DOJAEJUNG (Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo)).

30 pemenang itu nantinya akan dipilih berdasarkan total album pembelian di periode tertentu.

Berikut Jadwal Pendaftaran Fan Sign Mini Album Perfume - NCT DoJaeJung:

1. Pembelian: 9 Mei (11:00 WIB) - 20 Mei 2023 (15:59 WIB)

2. Pendaftaran: 9 Mei (11:00 WIB) - 20 Mei 2023 (20:00 WIB)

3. Pengumuman: 21 Mei 2023 (17:00 WIB) di web Mecimashop.

Untuk informasi lebih detail, penggemar atau NCTzen bisa memantau langsung media sosial Mecipro atau membanyan di laman resminya.

Lagu Perfume Menangkan 2 Penghargaan Musik