Profil Meng Ziyi Bintang Serial Mandarin Legenda & Cinta Pendekar Rajawali

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meng Ziyi merupakan aktris kelahira tanggal 5 Desember 1995 yang memulai debut aktingnya di serial TV fiksi sejarah God of War, Zhao Yun.

Ia berhasil mendapat perhatian berkat perannya sebagai pelayan dan teman dekat dari karakter wanita utama.

Kemudian Meng Ziyi semakin dikenal luas usai perannya di drama The Legend of the Condor Heroes (2017), Ye Hongyu di drama Ever Night (2018) dan Wen Qing di drama The Untamed (2019).

Perannya sebagai Bok Liamci di Legenda & Cinta Pendekar Rajawali telah mengukuhkan posisinya di industri hiburan dan membuat namanya semakin dikenal oleh banyak orang.

Dalam serial itu Meng Ziyi dianggap para pecinta serial Cina mampu menunjukkan kekuatan, kecerdasan, dan keteguhan hati pada karakter Bok Liamci melalui ekspresi wajah yang kuat dan gerakan yang lincah.

Tidak hanya itu, Meng Ziyi juga berhasil menangkap nuansa emosional Bok Liamci dengan baik.

Dia juga mampu menunjukkan kelemahan, ketakutan, serta kekuatan batin karakter tersebut dengan sangat meyakinkan. Para penonton merasa terhubung dengan Bok Liamci dan ikut merasakan perjalanan emosional yang dia alami.

Kemampuan akting Meng Ziyi yang luar biasa telah membuat karakter Bok Liamci menjadi salah satu karakter paling disukai dalam serial ini.

Ia berhasil menghidupkan karakter yang kuat namun juga penuh dengan kompleksitas. Meng Ziyi telah membuktikan bakatnya sebagai seorang aktris yang mampu menyampaikan emosi dan membawakan peran dengan sangat baik.

Selain itu, Meng Ziyi juga berhasil menunjukkan keahliannya dalam adegan aksi. Dia melakukan aksi-aksinya sebagai Bok Liamci dengan penuh kepercayaan diri dan menampilkan gerakan-gerakan bertarung yang mengesankan.

Dengan penampilan yang memikat dalam serial "Legenda & Cinta Pendekar Rajawali," Meng Ziyi akan beradu akting dengan Cheng Xingxu yang berperan sebagai Yo Kang.

Yo Kang sendiri merupakan salah satu karakter utama di dalam serial. Mereka berdua terlibat pertarungan mencari jodoh yang nantinya memiliki kisah cinta yang menarik antar keduanya.

Aksi Meng Ziyi di serial Mandarin populer "Legenda & Cinta Pendekar Rajawali" akan segera tayang di stasiun televisi ANTV.