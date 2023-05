Rizky Nazar dan Syifa Hadju Dipasangkan di Series 'Princess and The Boss' 

Syifa Hadju dan Rizky Nazar ditemui dalam spesial screening series 'Princess and The Boss' di Cinepolis Senayan Park, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan kekasih Rizky Nazar dan Syifa Hadju terlibat project series series adaptasi novel Wattpad berjudul 'Princess and The Boss'.

Syifa bercerita bahwa ia mendapat peran yang baru ketika dipasangkan dengan Rizky Nazar.

"Bedanya aku di sini agak sedikit lebih lawak yaa, sebelumnya udah pernah tapi kalau bareng dia (Rizky Nazar) baru ini," beber Syifa Hadji di mall Senayan Park, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

"Enggak komedi banget sih karena si Keira ini agak berani ke Naraka yang diperanin Rizky jadi ada lucunya," lanjut Syifa.

Sementara itu Rizky Nazar merasa tak sulit memerankan sosok Naraka karena ia sudah pernah mendapat karkater seorang bos.

"Jadi karakter bossy udah pernah yaa jadi enggak susah sih," kata Rizky Nazar.

Sementara itu Manoj Punjabi produser dari MD Picture menjelaskan alasannya kembali memasangkan Syifa Hadju dan Rizky Nazar dalam satu judul bersama.

"Syifa sama Rizky ini pasangan yang jauh dari kontroversi, kemistri mereka udah enggak usah diragukan jadi kenapa tidak," terang Manoj.

Web series 'Princess and The Boss' sudah mulai tayang hari ini, Kamis (4/5/2023) secara streaming di platform Maxstream.