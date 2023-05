Chord Gitar Lagu Cupid - Fifty Fifty yang Viral di TikTok: Iʼm Feeling Lonely

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Cupid yang dinyanyikan oleh girl group asal Korea Selatan, Fifty Fifty.

Lagu Cupid dirilis pada 23 Februari 2023, lalu.

Setelah tayang di kanal YouTube Fifty Fifty Official, video klip lagu Cupid kini telah ditonton lebih dari 43 juta kali.

Bahkan lagu Cupid tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: Iʼm feeling lonely, geuman hilkkeutdaego malhaejwoyo hold me.

Simak Chord Gitar Lagu Cupid - Fifty Fifty:

Em7 A7 D Bm7

la la la la la la la la la la la la la la

Em7 A7 D

Bul kkeojin romantic all my life

Bm7 Em7

Nae juwineun ontong lovely day

A7 D

Nae nun soge bichin arrow sign

Bm7

(Oh why, oh why, oh why, oh why?)

Pre-Chorus:

Em7

Iʼm feeling lonely (Lonely)

A7 D

Geuman hilkkeutdaego malhaejwoyo hold me (Hold me)

Bm7

Dashi crying in my room

Em7 A7

Sumkigo shipeo (Say what you say, but I want it more)

D

But still I want it more, more, more

Chorus:

Em7 A7

I gave a second chance to Cupid

D Bm7

Neol mideun naega jeongmal stupid

Em7 A7

Boyeojulge sumkyeowatdeon love, is it real?

D Bm7

Cupid is so dumb

Em7 A7 D

Tto kkumgileul geotneun every day

Bm7

Nun ddeumyeon dashi tto flew away

Em7

Waiting around is a waste (Wastе)

A7

Na soljikhi jigeumi pyeonhae

D Bm7

Sangsangmankеum jjalithan geolkka?

Pre-Chorus:

Em7

Now Iʼm so lonely (Lonely)

A7 D

Maeil kkumsogeseo yeonseuphaetjyo kiss me (Kiss me)

Bm7

Dashi crying in my room

Em7 A7

Pogihalkka bwa (Say what you say, but I want it more)

D

But still I want it more, more, more

Chorus

Em7 A7

I gave a second chance to Cupid

D Bm7

Neol mideun naega jeongmal stupid

Em7 A7

Boyeojulge sumkyeowatdeon love, is it real?

D Bm7

Cupid is so dumb

Em7

Iʼm so lonely, hold me tightly

A7

Jjalithan geol wonhae whoʼll really love me truly

D

Naega gidarimeun eobseo I canʼt wait

Bm7

Deoneun midji anha now Iʼm gonna make it mine

Em7

Love is a light, Iʼma show my love is right

A7

Itʼs not a joke, so give it to me right now

D

No more chance to you

Bm7

You know, hey, d-d-d-dumb boy

Bridge:

Em7 A7

Kkumsoge maeil bam

D Bm7

Someone who will share this feeling

Em7 A7

Iʼm a fool

D Bm7

A fool for love, a fool for love

Chorus:

Em7 A7

I gave a second chance to Cupid

D Bm7

Neol mideun naega jeongmal stupid

Em7 A7

Boyeojulge sumkyeowatdeon love, is it real?

D Bm7

Cupid is so dumb

Em7 A7

I gave a second chance to Cupid

D Bm7

Neol mideun naega jeongmal stupid

Em7 A7

Dashi hanbeon mot deuleun cheok gihoeleul julge

D Bm7

