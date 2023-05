Lirik dan Terjemahan Lagu Sweet Dream - NCT U: You Are So Sweet, Dalkomhan Dream

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dilengkapi terjemahan lagu Sweet Dream yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT U.

Grup musik asuhan SM Entertainment, NCT U merilis lagu Sweet Dream pada Desember 2021.

Lagu ini merupakan bagian dari album ketiga milik NCT, yang bertajuk Universe.

Diunggah satu tahun lalu di YouTube NCT, audio klip lagu Sweet Dream telah diputar lebih dari 563 ribu kali pada Jumat (5/5/2023)

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Sweet Dream yang dipopulerkan oleh NCT U dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Sweet Dream - NCT U

[Intro]

La-la-la-la, la-la

La-la-la-la, la-la

[Verse 1]

Maybe it's a kind of day

Chimdaee nuun chae guji nagagien

Maeil ttokgatatdeon gireotdeon nae haru

Kkeute nega on geoya

Neul sangsangman haewatdeon kkumeul nanul dreamer

Neol mannan geu sungan

Yeah, I can make anything from nothin'

Nae kkume juineun neowa na

[Chorus]

You are so sweet, dalkomhan dream

Geu aneul neomanui storyro chaewojwo

Don't you dare open your eyes

Achimi wado gwaenchana

Naega pillyohal ttaen

Eonjedeun nuneul gamеumyeon

Dasi urimanui

Sweet dreameul kkugе doel geoya

Dulmanui bameul chaja, dream on

[Verse 2]

Girl, neoneun eottae?

Geunyang geuraetdeon haruga teukbyeolhaejyeosseul tende

Time is never wasted nawa hamkkeramyeon

Naragal deuthae maeummajeo ttadeuthaejyeo

Neol aneun i sungan

Yeah, you can make everything from nothin'

Ne kkume juineun neowa na

[Chorus]

You are so sweet, dalkomhan dream

Geu aneul neomanui storyro chaewojwo

Don't you dare open your eyes

Achimi wado gwaenchana

Naega pillyohal ttaen

Eonjedeun nuneul gameumyeon

Dasi urimanui

Sweet dreameul kkuge doel geoya

Dulmanui bameul chaja, dream on

[Bridge]

Gureum sai spotlight (Spotlight)

Urineun seorol barabomyeo

Geu bicheul ttara chumeul chwo (bicheul ttara chumeul chwo)

tteooreun taeyangui geurimja soge sumeo

Kkaego sipji anchana private movie

Kkumboda deo kkumgateun dagaon our climax

[Chorus]

You are so sweet (Sweet), dalkomhan dream (dalkomhan dream)

Geu aneul neomanui storyro chaewojwo

Don't you dare open your eyes (Don't you dare, no)

Achimi wado gwaenchana

Du nuneul kkok gamgo nameun byeoreul seda bomyeon

Dasi urimanui sweet dreameul kkuge doel geoya

Dulmanui bameul chaja, dream on

[Outro]

La-la-la-la, la-la, la-la

From this dream, I don't wanna wake up

La-la-la-la, la-la, la-la-la-la, la-la, la-la

Urineun maeil bam sweet dreameul kkuge doel geoya

In this dream wanna be with you

