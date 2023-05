Lirik Lagu dan Terjemahan Salty and Sweet - aespa: Cause I’m Salty and Sweet

TRIBUNNEWS.COM - Menyusul dua video musik aespa, Welcome To MY World dan I'm Unhappy, girl group asal Korea Selatan itu juga merilis Salty and Sweet.

Salty & Sweet adalah lagu dance yang berpusat pada synth dan base sound yang unik.

Lagu ini juga fokus vokal dan gaya dance mereka yang menarik.

Salty & Sweet ini telah dirilis pada 3 Mei 2023 kemarin.

Sebagai informasi tambahan, lagu ini merupakan salah satu lagu yang dibawakan aespa pada konser pertama mereka.

Salty & Sweet adalah salah satu lagu b-side aespa yang dirilis melalui album yang berjudul MY WORLD yang dirilis pada 8 Mei 2023 mendatang.

Berikut adalah lirik lagu Salty and Sweet milik aespa :

Mmh, ah, ah (Salty, sweet)

Ooh, ooh, oh (Salty, sweet)

Neomchil mankeum pour hwijeoeo jit-eojidolog

teugbyeolhan mas-eul deo mix it up

Give me jaelyoleul plus

Run, run, run, kitty, kitty, run, run

imi neon imi neon ppajyeodeul-eo jeomjeom

hyang-gineun peojyeoga deo (Uh, huh)

bulg-eojineun your lips sai sai

myoyag-eul gadeug meogeum-e

seumyeodeuneun one drop, you’re gone (You’re done)

Don’t regret, regret

‘Cause I’m salty and sweet, ooh

geobu moshae saegdaleun treat ij-ji moshada

neukkim-eun real gimyohan feels neol wihae junbidoen meal

Ha, ha, ha, ha, ha, ha

seumyeodeuneun one drop, you’re gone (You’re done)

Don’t regret, regret

‘Cause I’m salty and sweet, ooh

geobu moshae saegdaleun treat ij-ji moshada

neukkim-eun real gimyohan feels neol wihae junbidoen meal

Ha, ha, ha, ha, ha, ha

Na-na-na-na-na-na-na

Salty, sweet

Na-na-na-na-na-na-na

Salty and sweet