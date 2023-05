Segera, HONNE is coming to Jakarta!

TRIBUNNEWS.COM - 4 tahun setelah penampilan terakhir mereka di Jakarta, duo pop alternatif favorit Anda, HONNE, kembali dengan album baru dan lagu-lagu hit! Konser ini merupakan bagian dari HONNE ASIA TOUR 2023.

Rangkain Konser Asia Tour ini akan dimulai di TAIPEI pada tanggal 5 Mei dan akan dilanjutkan ke Manila, Filipina, Hongkong, Singapura, Kuala Lumpur dan terakhir ke Jakarta, Indonesia. Mereka bersemangat untuk Kembali Menyapa ke penggemar mereka yang paling antusias di Asia Tenggara.

Garuda Entertainment dan One Step Forward Bangga Mempersembahkan pertunjukan HONNE ASIA TOUR 2023 Jakarta yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 7 Juli 2023 di Beach City International Stadium – Ancol.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.honnejakarta.com

“Asia Tenggara sudah seperti rumah kedua bagi kami. Kami senang pergi ke sana dan mengadakan pertunjukan.Itu sebabnya kami sangat bersemangat untuk memberi tahu Anda tentang tur Asia kami pada tahun 2023.

Sudah terlalu lama, jadi yang ini akan sangat istimewa. Akan ada banyak musik yang belum pernah Anda dengar secara langsung, serta favorit lama Anda," Andy dan James.

Dan jangan lewatkan yang satu ini, karena ini pertama kalinya Honne membawakan lagu-lagu dari EP terbaru mereka Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do?

Tentu saja, Anda juga dapat mengikuti lagu-lagu klasik duo dan hits terhebat dari album seperti Warm On A Cold Night, Love Me/Love Me Not, dan mixtape no song without you (2020).

Ada Enam Kategori tiket yang bisa dipilih, Mulai dari Cat 6-Seating Eseharga Rp 890.000 hingga Cat 5 - Seating D seharga Rp 990.000, Cat 4- Seating B-C seharga Rp 1.990.000. Cat 3- Festival B seharga Rp1.190.000, Cat 2- Festival A seharga Rp1.290.000, dan Cat 1-.VIP seharga Rp1.490.000. semua harga tiket belum termasuk pajak pemerintah 15 persen dan biaya admin 5%

For More information about the concert and Tickets, follow our Instagram @garudaliveid and @onestepforward.id or visit our official website at www.honnejakarta.com