Sinopsis Film Evil Dead Rise, Teror Iblis yang Rasuki Wanita, Tayang di Bioskop Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Evil Dead Rise yang tayang di bioskop Indonesia mulai Jumat, 5 Mei 2023.

Evil Dead Rise merupakan remake dari film Evil Dead (2013), dengan cerita dan tokoh yang baru.

Film Evil Dead Rise menceritakan dua saudara perempuan yang bertemu setelah berpisah bertahun-tahun, dikutip dari IMDb.

Elle (Alyssa Sutherland) dan Beth (Lily Sullivan) mulai tinggal bersama di sebuah rumah di kota Los Angeles.

Film Evil Dead Rise menampilkan latar tempat yang berbeda dari Evil Dead (2013), yang mengambil latar tempat di hutan.

Evil Dead Rise menampilkan adegan seorang wanita bernama Jessica (Anna-Maree Thomas) yang dirasuki oleh sosok jahat saat ia berada di danau.

Di tempat lain, Beth mengunjungi Ellie di apartemennya.

Ellie dan Beth sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga Beth tidak tahu suami Ellie sudah meninggalkannya.

Pada hari itu, anak Ellie pergi membeli pizza.

Setelah mereka pulang, terjadi gempa bumi yang membuka lubang di garasi mereka.

Danny masuk ke lubang itu dan melihat ada sebuah tangga yang membawanya ke sebuah ruang tersembunyi.

Di sana, Danny menemukan sebuah buku bertuliskan Naturom Demonto/Necronimicon atau The Book of the Dead.

Danny membawa buku itu kepada saudaranya, Bridget, namun ia tak menyukainya.

Ketika Danny mencoba membuka buku itu, jarinya tak sengaja tergores dan terdarah.