Chord Gitar Wajah Kekasih - Siti Nurhaliza: Ku Yakinkan Diri Demi Rinduku

Chord Gitar Wajah Kekasih - Siti Nurhaliza

[Intro] Am G F Bm E..

Am G

ku menyaksikan dedaun kekeringan

F Dm Am

gugur ke bumi gersang tiada penghuni

Em A Dm

tiada mentari, awan kesuraman

F Dm Bm E

bagaikan waktu yang terhenti iii..

Am G

ku menyaksikan seraut wajah cinta

F Dm Am

yang kehampaan tiada lagi bermaya

Em A Dm

kini kehilangan sebuah harapan

F G Am

bagaikan cinta yang terkubur..

Em Dm

[Reff]

[#]

[Musik] Am Em

Am Bb Am F G Am..

Bb Bm E Am

Em Dm

[Reff]

[#]

Am G

ku mengharapkan ikatan kemesraan

F Dm Am

antara kita akan terlaksana jua

Em A Dm

walaupun impian dalam kekaburan

F G Am

ku yakin padamu oh Tuhan..

[Outro] Am G Am G

Am..

