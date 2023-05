Chord Gitar dan Lirik Lagu To Marry You - Tri Suaka ft Nabila Maharani: I Will Come To Your Father

Cuplikan video musik To Marry You - Berikut chord gitar dan lirik lagu To Marry You yang dinyanyikan oleh Tri Suaka ft Nabila Maharani.

To Marry you merupakan lagu dari Tri Suaka dan Nabila Maharani.

Lagu To Marry You diciptakan khusus oleh Tri Suaka sebagai penghantar prosesi pernikahannya dengan Nabila Maharani.

Video musik To Marry You dirilis pada 4 Mei 2023 di kanal YouTube TRISNA MUSIC.

Chord Gitar dan Lirik Lagu To Marry You - Tri Suaka ft Nabila Maharani:

Intro: C G Am Em

F C Dm G

C G

I start to know you

Am Em

You make me fallin love

F C

I really want to

Dm G

Get to know you more

C G

My world seems to stop

Am Em

When i see your smile

F C

In your face I will make

Dm G C G

You to be my future

Reff:

C G

I will come to your father

Am Em

And come to your mother

F C

I will ask to permission

Dm G

To get marry you

C G Am

We will build a happy family

Em F C

I gonna treat you like a my princess

Dm G C G

Oh Baby, you are my angel

C G

I start to know you

Am Em

You make me fallin love

F C

I really want to

Dm G

Get to know you more

C G

My world seems to stop

Am Em

When i see your smile

F C

In your face I will make

Dm G C G

You to be my future

Reff:

C G

I will come to your father

Am Em

And come to your mother

F C

I will ask to permission

Dm G

To get marry you

C G Am

We will build a happy family

Em F C

I gonna treat you like a my princess

Dm G (C)

Oh Baby, you are my angel

Reff:

C G

(When you come to my father)

Am Em

(And come to my mother)

F C

(And you ask to permission)

Dm G -A

(To get marry me...)

(Overtune)

D A

I will come to your father

Bm F#m

And come to your mother

G D

I will ask to permission

Em A

To get marry you

D A Bm

We will build a happy family

F#m G D

I gonna treat you like a my princess

Em A D Bm

Oh Baby, you are my angel

Em A F#m Bm

ho ouo ouo ouo

G F#m Em A D

Oh Baby, you are my angel

