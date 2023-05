Proses Cerai dengan Ari Wibowo, Inge Anugrah Minta Anak Batasi Media Sosial dan Fokus Belajar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inge Anugrah tidak mau perceraiannya dengan Ari Wibowo berdampak kepada kedua anak-anaknya.

Sejauh ini Inge Anugrah menyebut telah menjelaskan permasalahan rumah tangganya kepada sang anak.

Namun Inge Anugrah memastikan akan terus memberikan perhatian lebih kepada kedua anaknya, Kenzo dan Marco.

Dijelaskan Inge Anugrah, dirinya hanya meminta kepada anak-anaknya untuk menghindari penggunaan media sosial berlebihan.

"Nasehatin, gau sah buka-buka sosial media deh. Biar dia fokus sama study aja, sometimes ada hal-hal tertentu antara orang dewasa yang mungkin anak-anak seusia Marco belum paham jadi aku tetep bilang study aja," kata Inge Anugrah saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

Selain itu istri dari Ari Wibowo menginginkan kedua anaknya untuk fokus belajar di tengah isu perceraian kedua orangtuanya.

"Someday, when you're older kamau mau tahu from A to Z, i will explain. But for now just focus on your study," lanjut Inge Anugrah menjelaskan kepada kedua anaknya.

Kemudian Inge Anugrah memastikan usai perceraian, dirinya dan Ari Wibowo akan tetap memberikan kasih sayang kepada buah hatinya.

"Pray for us. Nanti ending resultnya mommy dan daddy tetep shower you with love. Gak akan ada yang berubah dari cara kami mencintai kamu," pungkas Inge Anugrah.