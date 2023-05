Chord Gitar dan Lirik Lagu Cukup Satu Cinta - Adista: Ku Tunggu Kabarmu Tanyakan Diriku

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Cukup Satu Cinta yang dinyanyikan oleh band Adista.

Lagu Cukup Satu Cinta dapat dimainkan dari kunci gitar C.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cukup Satu Cinta - Adista

Intro : C F G C

C F G C

C F

ku tunggu kabarmu tanyakan diriku

G C

apa kabar kamu yang jauh di sana

C F

tak pernah ada pesan kau titipkan

G C

apa kabar kamu baik disana..

Musik : C F G C

C F

meski ku tahu kau bukan milikku

G C

tapi satu cinta hanya untukmu

C F

ingatkah kamu pengorbanan cintaku

G C

cintaku yang tulus ku berikan untukmu

*)

F G

you're the last

Em Am

for me in my life

F G

but I know..

[Reff:]

C

meski ku tlah tahu meski ku tlah tahu

F

kau bukan untukku

Am

maafkan diriku maafkan diriku

G

mencintaimu..

C

meski ku tlah tahu meski ku tlah tahu

F

kau bukan milikku

Am

tapi satu cinta tapi satu cinta

G

only one love you only one love you

Musik : Dm Am C G

Dm Am C G

Kembali ke : *), Reff [2x]

Outro : F C G G..F

Lagu Cukup Satu Cinta

(Tribunnews.com)