Chord Gitar dan Lirik Lagu Bahasa Cinta - Novia Bachmid: karena Kau Lah Ku Lihat Dunia Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Bahasa Cinta dalam artikel ini.

Bahasa Cinta merupakan lagu dari Novia Bachmid.

Video musik Bahasa Cinta dirilis pada 5 Mei 2023 di kanal YouTube HITS Records.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cukup Satu Cinta - Adista: Ku Tunggu Kabarmu Tanyakan Diriku

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bahasa Cinta - Novia Bachmid:

Intro: C Em Bm C

Em C

Apa yang tlah ku lihat

D G -D/F#

Melalui matamu

Em C D

Berikan aku kekuatan

G -D/F#

Untuk berubah

Em C

Kau ajari aku

D G-D/F# Em

Bicara bahasa baru

C D

Bahasa cinta, oh cinta

Reff:

Em

Karena kau lah

C G D

Ku lihat dunia lagi

Em C

Kau hidupkan jiwaku

G D

Kuatkan kembali

Em C

Apa yang tlah dengar

D G -D/F#

Melalui suaramu

Em C D

Cerita indah bagiku

G -D/F#

Untuk berubah

Em C

Kau ajari aku

D G-D/F# Em

Bicara bahasa baru

C D

Bahasa cinta, oh cinta

Reff:

Em

Karena kau lah

C G D

Ku lihat dunia lagi

Em C

Kau hidupkan jiwaku

G D

Kuatkan kembali

Am Em

Ku ingin kau slalu ada bersamaku

Bm C

Di setiap waktuku

Am Em

Ku ingin kau slalu ada di sepiku

Bm C

Aku bahagia bersamamu

Musik: C Em Bm C

C Em

huuu huuuuu

Bm C

huuuuu huu

Reff:

Em

Karena kau lah

C G D

Ku lihat dunia lagi

Em C

Kau hidupkan jiwaku

G D

Kuatkan kembali

Em

Karena kau lah

C G D

Ku lihat dunia lagi

Em C

Kau hidupkan jiwaku

G D

Kuatkan kembali

Am Em

Ku ingin kau slalu ada bersamaku

Bm C

Di setiap waktuku

Am Em

Ku ingin kau slalu ada di sepiku

Bm C

Aku bahagia bersamamu

Baca juga: Chord Gitar How Im Feeling Now - Lewis Capaldi: So Heres to My Beautiful Life

(Tribunnews.com)