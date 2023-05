Harga Tiket Konser Coldplay dan Tata Letak Panggung Dirilis Resmi Promotor Sekira 2 Hari ke Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Promotor konser Coldplay, PK Entertainment dan TEM Present akan merilis harga tiket dalam dua hari ke depan.

Hal tersebut dipastikan langsung oleh Harry Sudarma selaku Co-founder dan COO PK Entertainment.

"Secepatnya, as soon as possible, kalau bisa kita keluarkan dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan pasti kita keluarkan," kata Harry Sudarma dalam jumpa persnya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2023).

Pihaknya berjanji segera merilis harga termasuk kategori tiket dalam waktu dekat untuk menghindari informasi yang dianggap hoaks akhir-akhir ini.

Kemudian promotor juga berharap tiket konser Coldplay dapat terjual habis saat perilisannya.

"Karena kami juga butuh info ini keluar kepada publik karena kita mau tiketnya terjual sedangkan jadwal penjualan tiket sudah sebentar lagi dimulai tanggal 17, 18, 19 Mei 2023 jam 10.00 WIB," ungkap Harry Sudarma.

"Jadi kita punya urgensi untuk memberitahukan dan merilis info ini secara resmi segera," lanjutnya.

Kemudian pihaknya akan memperketat dalam penjualan tiket untuk menghindari calo nantinya akan ada regulasi dalam setiap pembelian tiket konser Coldplay di Jakarta.

"Akan ada regulasi seperti itu kita akan batasi 1 transaksi untuk 4 tiket dan 1 email untuk 1 transaksi ini sudah kita lakukan di konser-konser kita sebelumnya untuk memastikan bahwa ada limitasi," ungkapnya.

Nantinya perilisan terkait harga jual tiket dan kategori akan dirilis dalam Web resmi Coldplayinjakarta.com.

"Karena tindak pencaloan kan ada batas yang kita bisa lakuka dan ambil sebagai prevention. Ini semua alan terupdate di web resmi saat launch nanti penjualan tiket, semua akan tertulis, pastikan dibaca terms and conditions nya juga," pungkas Harry Sudarma.