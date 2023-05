Lirik Lagu dan Terjemahan Dans Un Autre Monde - Celine Dion: Ticket for a Meeting, Date for Paradise

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Dans Un Autre Mondeyang dipopulerkan oleh penyanyi asal kanada, Celine Dion.

Lagu Dans Un Autre Monde dirilis pada 27 Agustus 1999 sebagai bagian dari album Au Coeur Du Stade.

Lagu bergenre musik pop tersebut dirilis di Mega Studio, Paris saat Celine Dion bernanung di bawah label Columbia.

Lirik lagu Dans Un Autre Monde ditulis oleh Jean-Jacques Goldman dan diproduseri bersama Erick Benzi.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Ditinggal Lagi - Adista: Kau Pergi Tinggalkan Aku

Simak lirik lagu dan terjemahan Dans Un Autre Monde milik Celine Dion dalam artikel berikut:

Loin, loin, cetait certain

Jauh, sudah pasti

Comme une immense faim, un animal instinct

Seperti lapar besar, naluri binatang

Oh, partir, partir et filer plus loin

Oh, pergi, pergi dan melangkah lebih jauh

Tout laisser, quitter tout, rejoindre un destin

Tinggalkan semuanya, tinggalkan semuanya, bergabunglah dengan takdir

Far, far, that was sure

Jauh, jauh, itu pasti

Like an huge hungry, an animal instinct

Seperti lapar besar, naluri binatang

Oh, leaving, leaving and go farther

Oh, pergi, pergi dan pergi lebih jauh

Abandoning everything, leaving everything, to meet up a destiny

Meninggalkan semuanya, meninggalkan segalanya, untuk memenuhi takdir

Bye bye, mais faut que j’m’en aille

Sampai jumpa, tapi aku harus pergi

Adieu tendres années, salut champs de bataille

Selamat tinggal tahun-tahun yang menyenangkan, halo medan perang

Et sentir, oh sentir et lâcher les chiens

Dan rasakan, oh bau dan anjing mahal

Y’a trop de trains qui passent, ce train cest le mien

Ada terlalu banyak kereta yang lewat, kereta ini milikku

Bye bye, but I have to leave

Sampai jumpa, tapi aku harus pergi

Goodbye tender years, hi battle zones

Selamat Tinggal Tahun Tender, Hi Battle Zones

And smelling, oh smelling and letting the dogs free

Dan berbau, oh berbau dan membiarkan anjing bebas

There are too many trains passing by, this train is mine

Ada terlalu banyak kereta yang lewat, kereta ini milikku

Et tant pis pour moi, et tant pis pour nous

Dan terlalu buruk bagi saya, dan terlalu buruk bagi kita

J’aurais pu rester ou la roue tourne, ou tout est doux

Aku bisa saja tinggal di tempatku berada roda berputar, o ve semuanya manis

Moi j’avais pas l’choix, ça cognait partout

Saya tidak punya pilihan, dipukuli di mana-mana

Le monde est à ta porte et se joue des verrous

Dunia ini agrave; pintu dan kunci bermain Anda

And too bad for me, and too bad for us

Dan terlalu buruk bagi saya, dan terlalu buruk bagi kita

I could have stayed where the wheel turns, where everything is soft

Aku bisa tinggal di mana roda berubah, di mana semuanya lembut

Me I didn’t have the choice, it was hitting everywhere

Saya saya tidak punya pilihan, itu memukul di mana-mana

The world is at your door and is making fun of the locks

Dunia ada di depan pintu Anda dan mengolok-olok kunci

Rendez-vous dans un autre monde ou dans une autre vie

Pergilah ke dunia lain atau kehidupan lain

Quand les nuits seront plus longues plus longues que mes nuits

Saat malam lebih lama lebih lama dari malam saya

Et mourir, oh mourir, mais de vivre et denvie

Dan mati, oh mati, tapi hidup dan iri

Rendez-vous quand j’aurai devore mes appetits

Penunjukan saat saya istirahat & oacute; makanan pembuka saya

Rendez-vous in another world or in another life

Sampai jumpa di dunia lain atau kehidupan lain

When the nights will be longer longer than my nights

Bila malam akan lebih lama dari malam saya

And dying, dying, but of living and of desire

Dan sekarat, sekarat, tapi hidup dan keinginan

Rendez-vous when I will have eaten my appetites

Sampai jumpa saat aku akan makan nafsu makanku

Beau, beau de bas en haut

Indah, cantik dari bawah ke atas

J’aimais manger sa peau j’aimais boire a ses mots

Saya suka memakan kulitnya yang saya suka minum; kata-katanya

Mais trop tard, ou brouillard, ou bien trop tot

Tapi terlambat, atau kabut, atau terlalu banyak

C’etait la bonne histoire mais pas le bon tempo

Itu adalah cerita bagus tapi bukan tempo yang bagus

Handsome, handsome from bottom up

Tampan, tampan dari bawah ke atas

I would like to eat up his skin I would like to drink his words

Saya ingin memakan kulitnya

But too late, or gof, or way too late

Tapi terlambat, atau pergi, atau terlambat

That was the good story but not the good tempo

Itu adalah cerita bagus tapi bukan tempo yang bagus

Bye bye, faut que j’m’en aille

Sampai jumpa, aku harus pergi

Une croix sur ses levres et ma vie qui secaille

Salib di lsves dan hidupku yang diliputi

Et soffrir et souffrir et tomber de haut

Dan mampu dan menderita dan jatuh dari atas

Et descendre et descendre au fond sur le carreau

Dan turun turun di bagian bawah ubin

Bye bye, I have to leave

Sampai jumpa, saya harus pergi

A cross over his lips and my life falls apart

Salib di bibirnya dan hidupku berantakan

And giving to ourselves and suffer and falling from high

Dan memberi kepada diri kita sendiri

And goind down and going down on the tile

Dan turun turun di atas genteng

Et tant pis pour moi, et tant pis pour lui

Dan terlalu buruk bagiku, dan terlalu buruk baginya

J’pourrais l’attendre ici, rien ne s’oublie tout est gris

Aku bisa menunggu di sini, tidak ada yang terlupakan semuanya berwarna abu-abu

Moi j’avais pas l’choix, ca cognait aussi

Aku tidak punya pilihan

C’est le monde a ta porte et tu lui dis merci

Ini adalah agrave di dunia; pintu Anda dan Anda mengucapkan terima kasih

And too bad for me, and too bad for him

Dan terlalu buruk bagiku

I could wait for him here, nothing is forgotten everything is gray

Aku bisa menunggunya di sini

But I didn’t have any choice, it was hitting too

Tapi aku tidak punya pilihan, itu juga memukul

The world is at your door and you thank him

Dunia ada di depan pintu Anda

Rendez-vous dans un autre monde ou dans une autre vie

Pergilah ke dunia lain atau kehidupan lain

Quand les nuits seront plus longues plus longues que mes nuits

Saat malam lebih lama lebih lama dari malam saya

Et mourir, oh mourir, mais de vivre et denvie

Dan mati, oh mati, tapi hidup dan iri

Rendez-vous quand j’aurai devore mes appetits

Penunjukan saat saya istirahat & oacute; makanan pembuka saya

Rendez-vous in another world or in another life

Sampai jumpa di dunia lain atau kehidupan lain

When the nights will be longer longer than my nights

Bila malam akan lebih lama dari malam saya

An dying, oh dying, but of living and of desires

Sekarat, oh sekarat, tapi hidup dan keinginan

Rendez-vous when I will have eaten all my appetites

Sampai jumpa saat aku akan memakan semua selera makanku

Rendez-vous dans un autre monde ou dans une autre vie

Pergilah ke dunia lain atau kehidupan lain

Une autre chance, une seconde et tant pis pour celle-ci

Kesempatan lain, sedetik dan terlalu buruk untuk yang satu ini

Et puis rire a perir, mais rire aujourd’hui

Dan kemudian tertawa! tolong, tapi untuk tertawa hari ini

Rendez-vous quelque part entre ailleurs et l’infini

Pertemuan di tempat lain dan tak terhingga

Rendez-vous quand j’aurai devore mes appetits

Penunjukan saat saya istirahat & oacute; makanan pembuka saya

Rendez-vous quelque part entre ailleurs et l’infini

Pertemuan di tempat lain dan tak terhingga

C’est le monde à ta porte et tu lui dis merci

Ini adalah agrave di dunia; pintu Anda dan Anda mengucapkan terima kasih

Rendez-vous in another world or in another life

Sampai jumpa di dunia lain atau kehidupan lain

Another chance, a second and too bad for this one

Kesempatan lain, sedetik dan terlalu buruk untuk yang satu ini

And laughing enough to die, but laughing today

Dan tertawa cukup untuk mati, tapi tertawa hari ini

Rendez-vous somewhere between elsewhere and the infinity

Bertemu di suatu tempat antara tempat lain dan tak terbatas

Rendez-vous when I will have eaten my appetites

Sampai jumpa saat aku akan makan nafsu makanku

Rendez-vous somewhere between elsewhere and the infinity

Bertemu di suatu tempat antara tempat lain dan tak terbatas

The world is at your door and you thank him

Dunia ada di depan pintu Anda

Rendez-vous dans une autre monde ou dans une autre vie

Sampai jumpa di dunia lain atau di kehidupan lain

Une autre chance, une seconde et tant pis pour celle-ci

Kesempatan lain, sedetik dan terlalu buruk untuk yang satu ini

Et puis rire a perir, mais rire aujourd’hui

Dan kemudian tertawa! tolong, tapi untuk tertawa hari ini

Rendez-vous in another world or in another life

Sampai jumpa di dunia lain atau kehidupan lain

Another chance, a second one and too bad for this one

Kesempatan lain, yang kedua dan terlalu buruk untuk yang satu ini

And laughing enough to die, but laughing today

Dan tertawa cukup untuk mati, tapi tertawa hari ini

Ticket pour autre rencontre, rencard au paradis

Tiket untuk pertemuan lain, berkencan di surga

Et puis rire a perir mais rire aujourd’hui

Dan kemudian tertawa! tolong tapi tertawa hari ini

Au plaisir a plus tard et plus tard est si joli

Pada kesenangan & agrave; nanti dan nanti sangat cantik

Ticket for a meeting, date for paradise

Tiket untuk rapat, tanggal surga

And laughing enough to die but laughing today

Dan tertawa cukup untuk mati tapi tertawa hari ini

To the pleasure to later and later is so cute

Untuk kesenangan itu sangat lucu

(Tribunnews.com/Gabriella)