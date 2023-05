Promotor Siapkan 50 Ribu Lebih Tiket untuk Konser Coldplay di GBK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup Musik Coldplay telah mengumumkan secara resmi akan menggelar rangkaian konser tur konsernya di Stadion Gelora Bung (GBK) Senayan, Jakarta pada 15 November 2023.

Pihak promotor konser Coldplay, PK Entertainment dan Third Eye Management (TEM Present) sampai saat ini masih terus melakukan persiapan jelang konser tur mereka bertajuk Music of the Spheres World Tour di Jakarta.

Diantaranya pihak promotor akan fokus untuk penjualan dan distribusi tiket konser tur Coldplay. Sebab sejauh ini pihaknya belum mengumumkan secara resmi terkait harga dan tata letak panggung.

Baca juga: Klik coldplayinjakarta.com untuk Beli Tiket Konser Coldplay di Jakarta Mulai 17 Mei 2023

"Iya kalau sekarang persiapan masih fokus lebih banyak untuk announcement dan juga penjualan tiket, dan seperti teman-teman tahu kita masih belum rilis untuk secara official dan secara resmi sebaran resmi distribusi kategori harga tiket dan juga tata letak layout," kata Harry Sudarma selaku Co-founder & COO PK Entertainment dalam jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2023).

Kemudian selain mempersiapkan soal penjualan tiket dan pengumuman konser Coldplay, pihaknya akan terus melakukan persiapan terkait keamanan dan produksi saat konser.

"Di minggu depan sama mulai diskusi keperluan yang berhubungan dengan security, safety dan juga production," lanjutnya.

Kemudian Harry Sudarman akan mempersiapkan lebih 50ribu tiket konser Coldplay di GBK untuk dijual.

Harry menambahkan untuk para penggemar Coldplay dimohon bersabar sampai pengumuman harga tiket dan tata letak layout dirilis resmi dalam Web Coldplayinjakarta.com.

"Kita untuk target audience memang lebih dari 50 ribu untunsaag inj ya nnti tinggal ditunggu aja update finalnya untuk daftar kategori dan harganya," lanjutnya.

Coldplay Resmi Konser di GBK Pada 15 November 2023

Kabar konser Coldplay di Jakarta pun kini telah dijawab oleh pihak promotor yakni PK Entertainment dan Third Eye Management.

Rencananya Coldplay akan menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta pada 15 November 2023.

Kabar tersebut diunggah oleh promotor konser Coldplay, PK Entertainment dan Third Eye Management melalui Instagram resminya.

"Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta, Gelora Bung Karno Senayan Stadium, Rabu 15 November 2023," tulis keterangan PK Entertainment, Selasa (9/5/2023).

Kemudian para personel dari Coldplay, diantaranya Chris Martin sebagai vokalis, Jonny Buckland (gitaris), Guy Berryman (bassist), dan Will Champion (drummer) sangat antusias menggelar konser pertama kalinya di Indonesia.

"Halo apa kabar yang di Indonesia? kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu, akan ada di Jakarta di Jakarta pada 15 November," kata Chris Martin.