Tilly Birds Gelar Konser di Balai Sarbini Jakarta 15 Juli 2023, Ini Harga Tiketnya

TRIBUNNEWS.COM - Band asal Thailand, Tilly Birds akan menggelar konser di Jakarta pada 15 Juli 2023.

Konser Tilly Birds yang akan digelar di Jakarta bertajuk "TILLY BIRDS LIVE IN JAKARTA".

Hal tersebut diumumkan oleh pihak promotor, Lumina Entertainment melalui Instagram pada Rabu (10/5/2023), hari ini.

"The wait is over! @tillybirds are finally visiting Jakarta for ‘TILLY BIRDS: Live In Jakarta’. Get your heart ready for a blast!" tulis akun tersebut.

Konser Tilly Birds tersebut akan digelar lebih tepatnya di Balai Sarbini, Jakarta.

Sebagai informasi, konser Tilly Birds akan digelar malam hari pada pukul 19.00 WIB.

Tiket Konser Tilly Birds di Balai Sarbini Jakarta

Lumina Entertainment telah mengumumkan harga tiket konser Tilly Birds di Jakarta.

Adapun untuk pembelian tiket konser Tilly Birds akan dibuka pada 16 Mei 2023.

Penggemar dapat membeli tiket konser Tilly Birds melalui tiket.com.

Akan tetapi, tiket tersebut akan dibagi menjadi 4kategori.

Tiket termurah yaitu pada kategori Retro atau warna cokelat dengan harga Rp 700.000.

Sedangkan tiket termahal yaitu untuk kategori Lumos atau warna pink dengan harga Rp 2.000.000.

Selengkapnya, berikut harga tiket konser Tilly Birds di Jakarta: