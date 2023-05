Chord Gitar Lagu Aduhai Seribu Kali Sayang - Iklim: Berdosakah Diriku Terpaksa Melepaskan Cintamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Aduhai Seribu Kali Sayang yang dipopulerkan oleh band Iklim.

Dalam lagu ini, terdapat penggalan lirik "berdosakah diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapuh dahan nan kering usang".

Lagu Aduhai Seribu Kali Sayang dapat dimainkan dari kunci gitar Dm.

Chord Gitar Lagu Aduhai Seribu Kali Sayang - Iklim

Intro : Dm Am F E

Dm Am F E

.

Am

berdosakah diriku

Dm

terpaksa melepaskan

G

cintamu yang serapuh

C

dahan nan kering usang

-A Dm

yang akhirnya kan patah

Am

terhempas gemeratap

F

oh sungguh memilukan

E

tak dapat ku bayangkan

.

Int. Dm Am F E

.

Am

seribu kali sayang

Dm

sangkaku kan ke mati

G

cerita kasih kita

C

rupanya seketika

-A Dm

setelah merelakan

Am

setelah kau bisikkan

E

segugus janji-janji

Am

tergamak kau mungkiri

.

G C

apakah.. sebenar yang terjadi

E Am

hingga kau bersikap demikian

F Am

sedangkan kau sesungguhnya percaya

E Am

kasihku tak berbelah bagi

.

Int. Am -G Am E

.

Reff :

Am

aduhai tak sanggup ku kenangkan

Dm

semua telah nyata cintamu gurauan

G

datang dan hilang semau hatimu

C Am

itulah falsafah pegangan cintamu

Dm

namun harus kau ingat

E

hati yang manakah

Am

selamanya kan sabar

.

Musik : Dm G C Am

F Dm E Am

.

G C

apakah sebenar yang terjadi

E Am

hingga kau bersikap demikian

F Am

sedangkan kau sesungguhnya percaya

E Am

kasihku tak berbelah bagi

.

Int. Am -G Am E

.

Reff :

Am

aduhai tak sanggup ku kenangkan

Dm

semua telah nyata cintamu gurauan

G

datang dan hilang semau hatimu

C Am

itulah falsafah pegangan cintamu

Dm

namun harus kau ingat

E

hati yang manakah

Am E

selamanya kan sabar

.

Am

seribu kali sayang

Dm

sangkaku kan ke mati

G

cerita kasih kita

C

rupanya seketika

-A Dm

setelah merelakan

Am

setelah kau bisikkan

E

segugus janji-janji

Am

tergamak kau mungkiri

E

segugus janji-janji

Am

tergamak kau mungkiri

Lagu Aduhai Seribu Kali Sayang

(Tribunnews.com)