Influencer Hanna Arinawati: Jadikan Kegagalan Jadi Batu Loncatan untuk Kesuksesan

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Teknologi saat ini membuat orang lebih mudah dalam berbagi dan saat ini Anda juga bisa menebarkan semangat positif dan edukasi melalui content seperti yang dilakukan Hanna Arinawati seorang instagram influencer yang memiliki 44 ribu pengikut.

Hanna tidak hanya senang membagikan konten seputar bidang mental health, public speaking, tetapi influencer satu ini juga biasa membahas seputar kecantikan dan kuliner.

Tidak hannya itu, wanita yang pernah menjadi asisten dosen ini menerima tawaran sebagai pembicara webinar nasional, dan sharing season live instagram hingga menjadi brand ambasador Acnes Skin Care (Rohto-Mentholatum Group), dan Brand Ambassador Xrista Skin Clinic.

Untuk sampai ke titik sekarang, Hanna mengaku melalui proses yang panjang.

"Tidak ada sesuatu yang bisa diraih dengan instan. Pencapaian yang Hanna dapatkan sekarang berkat kerja keras dan caranya menyikapi kegagalan," kata Hanna kepada wartawan, Kamis (11/5/2023).

Alumni Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini mengatakan, dirinya memegang prinsip yakni menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan untuk kesuksesan yang sedang menanti, bukan menjadikannya sebagai tembok penghalang untuk terus bangkit dan maju.

"Kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Be Kind, Work Hard, and Stay Positive, itu motto yang selalu saya tanamkan," kata Hanna.

Hanna sudah terkenal dengan prestasinya sejak semasa menempuh pendidikannya di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Di tahun 2020 Hanna terpilih sebagai mahasiswa berprestasi bidang non akademik Fakultas Hukum UI.

Tidak hanya pada tahun 2020, Hanna juga menyabet prestasi tersebut pada tahun 2022. Prestasi Hanna di tahun 2021 meliputi Acne Girls Search dan menjadi finalis mahasiswa berprestasi bidang akademik FH UI.

Deretan prestasi akademik dan non akademik yang Hanna Arinawati raih tidak terlepas dari mahirnya mengatur hidup seimbang.

Sebelumnya Hanna sudah pernah membagikan how to balance your academic and social life melalui instagram tentor.id

Tips yang Hanna berikan untuk memiliki hidup yang balance seperti tentukan prioritas. Jika saat ini posisi Anda masih sebagai pelajar maka aktivitas akademik di urutan pertama.

Kedua gali minat yang Anda miliki. Jika masih duduk dalam bangku perkuliahan mengikuti kegiatan organisasi bisa menjadi alternatif menemukan minat dengan tepat.

Jika sudah memutuskan pilihan, jangan lupa untuk belajar bertanggung jawab secara penuh.

Hal yang tidak boleh Anda lupakan untuk mendapatkan hidup seimbang yaitu berdoa dan tetap bekerja keras.