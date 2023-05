Salma Indonesian Idol Terkesima Teknologi AI Bisa Buat Lirik Lagu 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Teknologi artificial intelligence (AI) atau teknologi kecerdasan buatan kian menarik perhatian seiring perkembangannya yang menyerupai kecerdasan manusia.

Tentu saja teknologi itu juga sudah diterapkan berbagai aplikasi yang memudahkan kerja manusia. Misalnya menulis surat, mengindetifikasi suara dan gambar, diagnosis medis, dan masih banyak lagi.

Salma Salsabil, kontestan tiga besar Indonesian Idol XII, pun terkesima saat mengetahui bahwa teknologi AI bisa menciptakan lagu hanya dengan menyodorkan satu kata atau lebih sebagai acuan seperti pada fitur TREBEL AI.

Mulanya Boy William, host Indonesian Idol membahas mengenai musik hingga fitur untuk menikmati musik.

Baca juga: Profil Salma Indonesia Idol 2023, Kenal Musik Sejak SD hingga Ikuti 4 Ajang Pencarian Bakat

“Salma, sebagai seorang musisi kamu pasti sering bikin lagu ya, I know you are song writer,” kata Boy.

Boy juga mengajak juri memberikan kata kunci yang diinginkan.

Anang dengan kata “sempurna”, BCL dengan kata “cinta”, Judika dengan kata “minor”, Rosa menyebutkan kata “mayor” dan David ingin kata “indah”.

Boy kemudian mengetik kata kunci tersebut lalu muncul lirik lagu, yang mana ini merupakan salah satu fitur canggih yang ada pada TREBEL AI.

“Oh keren banget langsung jadi (lirik lagu),” ucap Salma yang kemudian meresponsnya dengan menyanyikan lirik tersebut.

Selanjutnya, Boy mengetik satu kalimat; lagu galau Indonesia terfavorit.

Maka munculah lagu-lagu cinta.

Beberapa diantaranya merupakan lagu para juri Indonesian Idol.

Fitur kecerdasan buatan tersebut membuat pengguna dapat dibuatkan playlist lagu tanpa ribet atau secara otomatis sesuai permintaan pengguna.

Tentu saja itu lebih canggih jika dibanding aplikasi musik lain di Indonesia yang masih harus membuat playlist sendiri secara satu per satu dan hanya mengandalkan rekomendasi dari algoritma.