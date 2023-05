Bermusik Bagi Tompi untuk Mengekspresikan Diri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pecinta musik Tanah Air tentu sudah tak asing dengan nama Tompi.

Beberapa karyanya sukses menghiasi industri musik Tanah Air.

Sebagai penyanyi yang terbilang cukup senior, Tompi membeberkan beberapa tips agar tampil percaya diri nyanyi di atas panggung dan disaksikan banyak orang.

Menurutnya, bermusik bukanlah ajang perlombaan. Maka tak perlu khawatir dibanding-bandingkan.

"Kita bermusik kan bukan berlomba. Kalau misalkan ada rasa tidak percaya diri karena takut dibanding-bandingkan," kata Tompi ditemui di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

"Artinya mental kita bermusik itu masih ingin menunjukan sesuatu, which is not necessary to be true," lanjutnya.

Bagi Tompi, bermusik adalah sesuatu untuk mengekspresikan diri sendiri, hal sama pun dilakukan ketika berada di atas panggung.

Ia tidak peduli apakah karyanya akan menghibur banyak orang atau tidak. Terpenting menurutnya adalah menghibur diri sendiri.

Jika orang lain merasa terhibur itu adalah bonus.

"Kalau saya pribadi sih saya bernyanyi untuk diri saya sendiri. Saya ingin menghibur diri saya sendiri. Itu main job saya," ujar Tompi.

"Saya ingin membahagiakan diri saya sendiri di atas panggung, suka-suka saya aja, syukur-syukur ada yang terhibur," katanya lagi.