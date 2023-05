Lirik dan Terjemahan Lagu A Sky Full of Stars - Coldplay: Cause You're A Sky Full of stars

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu A Sky Full Of Stars yang dipopulerkan oleh Coldplay.

Coldplay telah merilis lagu 'A Sky Full Of Stars' pada tahun 2014, lalu.

Lagu 'A Sky Full Of Stars' terdapat pada album Coldplay yang bertajuk 'Ghost Series'.

Saat ini, 'A Sky Full Of Stars' menjadi salah satu lagu Coldplay yang populer di Spotify dengan meraih 1 juta pendengar.

Berikut Lirik Lagu 'A Sky Full Of Stars' yang Dinyanyikan oleh Coldplay:

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars

I'm gonna give you my heart

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars

'Cause you light up the path

I don't care, go on and tear me apart

I don't care if you do, ooh-ooh, ooh

'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars

I think I saw you

'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars

I wanna die in your arms, oh, oh-oh

'Cause you get lighter the more it gets dark

I'm gonna give you my heart, oh

I don't care, go on and tear me apart

I don't care if you do, ooh-ooh, ooh

'Cause in a sky, 'cause in a sky full of stars

I think I see you

I think I see you

'Cause you're a sky, you're a sky full of stars

Such a heavenly view

You're such a heavenly view

Yeah, yeah, yeah, ooh

Terjemahan Lagu 'A Sky Full Of Stars' yang Dinyanyikan oleh Coldplay:

Karena kamu langit, karena kamu langit penuh bintang

Aku akan memberimu hatiku

Karena kamu langit, karena kamu langit penuh bintang

Karena kamu menerangi jalan

Aku tidak peduli, pergilah dan hancurkan aku

Aku tidak peduli jika kamu melakukannya, ooh-ooh, ooh

Karena di langit, karena di langit penuh bintang

Aku pikir aku melihatmu

Karena kamu langit, karena kamu langit penuh bintang

Aku ingin di pelukanmu, oh, oh-oh

Karena kamu semakin terang semakin gelap

Aku akan memberimu hatiku, oh

Aku tidak peduli, pergilah dan hancurkan aku

Aku tidak peduli jika kamu melakukannya, ooh-ooh, ooh

Karena di langit, karena di langit penuh bintang

Aku pikir aku melihatmu

Aku pikir aku melihatmu

Karena kamu adalah langit, kamu adalah langit yang penuh dengan bintang

Pemandangan yang indah

Kamu seperti pemandangan yang indah

Ya, ya, ya, ooh

