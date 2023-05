Sinopsis Film La La Land, Kisah Romantis Ryan Gosling dan Emma Stone, Tayang Malam Ini di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Sinopsis film La La Land yang tayang di TransTV malam ini, Jumat, 12 Mei 2023, pukul 23.45 WIB.

La La Land adalah film berdurasi 2 jam 8 menit karya sutradara Damien Chazelle.

Film La La Land menceritakan tentang Sebastian, seorang pianis, dan Mia, seorang aktris.

Alur cerita film ini akan mengikuti hasrat mereka dan mencapai kesuksesan di bidangnya masing-masing.

Hingga mereka menemukan satu sama lain terpecah antara kisah cinta dan karier masing-masing.

Dilansir dari imdb, film bergenre drama musikal romantis yang pertama kali dirilis pada 9 Desember 2016.

Adapun pemeran dalam film La La Land di antaranya Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt, dan J.K. Simmons.

Berkat cerita dan totalitas pemerannya, film ini memenangkan enam penghargaan Oscar pada tahun 2017 termasuk Best Director, Best Actress, dan Best Original Score.

Simak sinopsis dari cerita Film La La Land yang akan tayang malam nanti.

Sinopsis Film La La Land

Film ini berkisah tentang Sebastian (Ryan Gosling) dan Mia (Emma Stone), dua orang yang ingin mengejar impian mereka di Los Angeles.

Sebastian adalah seorang pianis jazz yang bermimpi memiliki klub jazznya sendiri.

Sedangkan Mia bermimpi menjadi seorang aktris terkenal.

Setelah beberapa kali bertemu secara kebetulan, keduanya mulai mengisaratkan perasaan satu sama lain.