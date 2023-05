Drama Terbaru Kim Soo Hyun, Queen of Tears akan Tayang Desember 2023, Ini Sinopsisnya

TRIBUNNEWS.COM - Kim Soo Hyun akan membintangi drama terbaru yang bertajuk 'Queen of Tears'.

Drama terbaru Kim Soo Hyun, Queen of Tears dijadwalkan tayang pada Desember 2023.

Dalam drama Queen of Tears, Kim Soo Hyun akan beradu akting dengan Kim Ji Won.

Dikutip dari Kbizoom, drama Queen of Tears nantinya akan tayang setiap Sabtu dan Minggu.

Terdiri dari 16 episode, drama Queen of Tears merupakan karya terbaru dari Park Ji Eun yang menulis 'Crash Landing on You', 'My Love from the Star', dan 'The Legend of the Blue'.

Sinopsis Drama Queen of Tears

Queen of Tears menceritakan tentang kisah cinta dari pasangan yang mengatasi krisis secara bersama.

Mereka adalah Baek Hyun-Woo dan Hong Hae-In.

Baek Hyun Woo merupakan kebanggaan Desa Yongduri.

Tidak hanya itu, Baek Hyun Woo juga merupakan perwakilan hukum konglomerat Queens Group.

Sementara itu, Hong Hae In merupakan putri dari pemilik Queens Group, dikutip dari Asianwiki.

Ia merupakan pewaris generasi ketiga dari Queens Group.

Hong Hae In dikenal sebagai Ratu Arogan di Queens Department Store.

Selain Kim So Hyun, drama Queen of Tears juga dibintangi sederet artis lainnya.

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won

