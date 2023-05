Lirik Lagu dan Terjemahan River - Miley Cyrus: I Got a New Dress Just to Meet You Downtown

Chord Gitar dan Lirik Lagu River - Miley Cyrus: I Got a New Dress Just to Meet You Downtown

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan River yang dipopulerkan oleh Miley Cyrys.

Lirik lagu dan terjemahan River - Miley Cyrys:

I got a new dress just to meet you downtown

Will you walk me through the park just to show it off?

I can pull my hair back in that tight way that you like

If you wrap me in your arms, and you never stop

Heart beats so loud that it's drowning me out

Living in an April shower

You're pouring down, baby, drown me out

Ooh-ooh-ooh, you're just like a river

Ooh-ooh-ooh, you're just like a river

Ooh-ooh-ooh, you go on forever

You're just like a river

Blowing bubbles in the bath, I can't stop from thinking lately

You could be the one, have the honor of my babies

Hope they have your eyes and that crooked smile

Was a desert before I met you, I was in a drought

Heart beats so loud that it's drowning me out

Living in an April shower

You're pouring down, baby, drown me out

Ooh-ooh-ooh, you're just like a river

Ooh-ooh-ooh, you're just like a river

Ooh-ooh-ooh, you go on forever

You're just like a river

You're never running dry, oh

I feel you everywhere

Your face is all in my hair

Covered up in your sweat

It turns me on that you care, baby

Your love, it flows just like a river

You're just like a river (That's what you are)

You're just like a river (That's what you are)

You're just like a river (That's what you are)

You're just like a river

You're just like a river

Heart beats so loud that it's drowning me out

It's just like a river

Living in an April shower

You go on forever

You're pouring down, baby, drown me out

You're just like a river

Lirik terjemahan River - Miley Cyrys

Aku punya gaun baru hanya untuk bertemu denganmu di pusat kota

Maukah Anda mengantar saya melewati taman hanya untuk memamerkannya?

Saya bisa menarik rambut saya ke belakang dengan cara yang Anda suka

Jika Anda memeluk saya, dan Anda tidak pernah berhenti

Detak jantung begitu keras hingga menenggelamkanku

Tinggal di kamar mandi bulan April

Anda menuangkan, sayang, menenggelamkan saya

Ooh-ooh-ooh, kamu seperti sungai

Ooh-ooh-ooh, kamu seperti sungai

Ooh-ooh-ooh, kamu pergi selamanya

Kamu seperti sungai

Meniup gelembung di bak mandi, saya tidak bisa berhenti berpikir akhir-akhir ini

Anda bisa menjadi orangnya, mendapat kehormatan dari bayi saya

Berharap mereka memiliki matamu dan senyum bengkok itu

Apakah gurun sebelum aku bertemu denganmu, aku dalam kekeringan

Detak jantung begitu keras hingga menenggelamkanku

Tinggal di kamar mandi bulan April

Anda menuangkan, sayang, menenggelamkan saya

Ooh-ooh-ooh, kamu seperti sungai

Ooh-ooh-ooh, kamu seperti sungai

Ooh-ooh-ooh, kamu pergi selamanya

Kamu seperti sungai

Anda tidak pernah kehabisan tenaga, oh

Aku merasakanmu di mana-mana

Wajahmu ada di rambutku

Tertutup oleh keringatmu

Ternyata saya pada bahwa Anda peduli, sayang

Cintamu, mengalir seperti sungai

Anda seperti sungai (Itulah Anda)

Anda seperti sungai (Itulah Anda)

Anda seperti sungai (Itulah Anda)

Kamu seperti sungai

Kamu seperti sungai

Detak jantung begitu keras hingga menenggelamkanku

Ini seperti sungai

Tinggal di kamar mandi bulan April

Anda pergi selamanya

Anda menuangkan, sayang, menenggelamkan saya

Kamu seperti sungai

