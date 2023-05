Fandy Christian Diduga Selingkuh, Dahlia Poland Tegaskan Bukan Gimmick

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rumah tangga Dahlia Poland dan Fandy Christian mendadak menjadi sorotan warganet.

Pasalnya, Dahlia Poland mengunggah dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Fandy Christian di instagram story.

Meski kini unggahan tersebut sudah dihapus, Dahlia Poland menegaskan itu semua bukan gimmick semata untuk menaikkan rating sinetron.

"Yang bilang gimmick-gimmick buat naikin rating, yang tahu aku dari lama pasti tau aku orangnya kayak apa," tulis Dahlia Poland di instagram, Senin (15/5/2023).

"Makasih yang udah kasih aku semangat. This to shall pass kalo kata papa J," lanjutnya.

Sebelumnya, Dahlia Pohland mengunggah bukti percakapan pesan antara Fandy Christian dengan Andi Annisa.

Dalam pesan tersebut, terdapat kalimat mesra yang diketik oleh Fandy Christian dan Andi Annisa.

Inilah isi chat mesra Fandy Christian dengan wanita lain yang dibongkar oleh sang istri, Dahlia Poland. Fandy Christian menyebut sosok itu dengan sebutan 'Cha.' (Kolase Tribunnews.com)

Sebagaimana diketahui, Andi Annisa adalah lawan mainnya Fandy Christian di sinetron Jangan Bercerai Bunda yang tayang di salah satu stasiun televisi.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Tribunnews mencoba mengkonfirmasi kebenarannya tetapi belum mendapat respon.

Namun, Dahlia Poland sudah tidak lagi mengikuti instagram Fandy Christian