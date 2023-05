Kim Bum Tolak Peran Utama untuk Drama Romantis, Lebih Tertarik Genre Fantasi

TRIBUNNEWS.COM - Aktor asal Korea Selatan, Kim Bum menjelaskan alasan dirinya menolak untuk menjadi pemeran utama dalam drama romantis.

Saat itu, Kim Bum sedang menjadi bintang tamu di The K-Star Next Door.

Kemudian sang MC, Jonathan menanyakan sebuah postingan di mana Kim Bum, Lee Do Hyun dari The Glory, dan Kim Sung Cheol dari Our Beloved Summer dinobatkan sebagai tiga aktor pria teratas yang tidak akan pernah muncul di komedi romantis.

Ternyata, Kim Bum telah melihat postingan itu sebelumnya.

Menurutnya, ia merasa canggung dan tidak merasa percaya diri untuk menjadi pemeran utama drama romantis.

"Jika saya merasa canggung, atau saya tidak dapat menggambar gambar di kepala saya, saya tidak dapat melakukannya," kata Kim Bum, dikutip dari Koreaboo.

Baca juga: Rekomendasi Tayangan Prime Video di bulan Mei 2023, Ada Tale of the Nine Tailed 1938 dan AIR

Sebelumnya, Kim Bum telah tampil dalam drama komedi romantis seperti Boys Over Flowers dan melodrama romantis That Winter, The Wind Blows.

Namun dalam beberapa judul drama romantis tersebut, Kim Bum belum menjadi pemeran utama sebagai kekasih.

Dibanding menjadi pemeran utama dalam drama romantis, ia lebih tertarik dengan genre fantasi.

Seperti, Ghost Doctor dan Tale of the Nine Tailed 1938.

"Sebaliknya, genre seperti fantasi lebih mudah digambarkan dengan ide di kepala saya. Jadi ketika saya memilih pekerjaan, saya lebih suka genre lain," terangnya.

Meskipun begitu, Kim Bum mengaku ia akan menerima tawaran untuk menjadi peran utama dalam romantis ketika itu drama yang bagus.

"Saya masih menunggu melodrama yang bagus," jelasnya.

Kim Bum menjelaskan alasan dirinya menolak menjadi pemeran utama dalam drama romantis

Peran Kim Bum dalam Drama Tale of the Nine-Tailed 1938