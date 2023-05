Lirik Lagu dan Terjemahan Nature Boy - Celine Dion: And While We Spoke of Many Things

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Nature Boy yang dinyanyikan oleh Celine Dion.

Lagu Nature Boy dirilis pada 15 Juni 2004 dalam album A New Day Live In Las Vegas.

Lagu milik diva pop dunia Celine Dion tersebut berdurasi memiliki genre musik pop berdurai 4 menit 14 detik.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hymn For The Weekend - Coldplay feat Beyonce

Simak lirik lagu dan terjemahan Nature Boy yang dinynayikan oleh Celine Dion dalam artikel berikut:

There was a boy

Ada seorang anak laki-laki

A very strange enchanted boy

Seorang anak laki-laki terpesona yang sangat aneh

They say he wandered very far, very far

Mereka bilang dia berjalan sangat jauh, sangat jauh

Over land and sea

Di atas daratan dan laut

A little shy and sad of eye

Sedikit malu dan sedih

But very wise was he

Tapi sangat bijak dia

And then one day

Dan suatu hari nanti

A magic day, he passed my way

Suatu hari yang ajaib, dia melewati jalan saya

And while we spoke of many things

Dan sementara kita berbicara tentang banyak hal

Fools and kings

Orang bodoh dan raja