Lahir dari Keluarga Musisi, Lintang Vokalis More on Mumbles Produktif Menulis Lagu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Vokalis band More on Mumbles, Lintang Larasati hingga kini kreatif menulis lagu sendiri.

Lingkungan keluarga jadi pengaruh yang paling penting untuk membentuk kebiasaan Lintang.

Sebab keluarganya yang dekat dengan musik banyak memberikan pengaruh padanya.

Dari kecil, ibunya selalu menyanyikan lagu-lagu ciptaannya sendiri supaya anak-anaknya cepat tidur. Sang ayah juga sampai saat ini masih aktif ngeband, rilis lagu, dan manggung.

"Keluarga aku pemain musik yaa, bapak suka nulis syair puisi, jadi dia bikin lagu dari lirik-lirik puisinya bareng teman-temannya di Malang," ujar Lintang Larasati vokalis More on Mumbles dalam jumpa pers virtual, Selasa (16/5/2023).

"Ibu juga ikut bapak jadi vokalis di band-nya ini," lanjut Lintang.

Orangtus yang tak bisa jauh-jauh dari musik, membuat Lintang dan saudara kandungnya yang lain pun punya ketertarikan dalam bermusik.

Lintang juga sering melihat penampilan kakaknya yang punya band sendiri bergenre pop punk. Salah satu yang menginfluence Lintanh dalam menulis lagu adalah kakaknya sendiri.



“Dulu aku suka nonton mas-ku manggung sama band pop-punk-nya. Makanya, aku secara gak sadar terinspirasi dari cara mas-ku nulis lirik," tutur Lintang.

"Misalnya, ngegabungin bahasa inggris sama bahasa indonesia itu salah satu inspirasinya ya mas-ku, dia punya lagu-lagu bahasa campuran gitu yang bagus-bagus banget,” sambungnya.



Cara menulis lagu yang unik ini juga jadi salah satu alasan Sony Music Entertainment Indonesia tertarik untuk merekrut More on Mumbles.

Sekedar informasi, Lintang bersama More on Mumbles tengah mempersiapkan rilisan pertamanya bersama label baru berjudul “Good For You” yang akan segera bisa didengarkan di berbagai gerai musik digital.