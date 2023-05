Penyanyi K-Pop IU Ulang Tahun ke-30, Dapat Ucapan Selamat dari Penggemar di Twitter

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi K-Pop, IU ulang tahun ke-30 pada hari ini, Selasa (16/5/2023).

IU Official mengunggah foto IU di akun Twitter-nya.

"HAPPY BIRTHDAY, IU, 16 MAY 2023 #HappyIUDay," tulis IU Official di Twitter.

IU mendapat berbagai ucapan selamat ulang tahun dari penggemar.

"HAPPY BIRTHDAY MY LOVE," tulis penggemar di laman komentar Twitter.

"Happy Birthday Sweet Angel," tulis seorang penggemar sambil melampirkan video IU yang sedang bernyanyi.

Mereka juga melampirkan foto dan GIF untuk mengucapkan selamat ulang tahun di laman komentar Twitter IU Official.

Baca juga: Agensi Bantah IU Lakukan Plagiarisme, Bakal Tindak Tegas Penuduh

"Happy birthday to my amazing idol! today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you! You are a wonderful person! May God bless you and give you a lot of love and happiness," tulis seorang penggemar yang mengunggah foto IU di laman komentar.

(Selamat ulang tahun idolku! Hari ini adalah hari lahirmu ke dunia menjadi berkat dan inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu! Kamu adalah orang yang luar biasa! Semoga Tuhan memberkatimu dan memberimu banyak cinta dan kebahagiaan.)

Beberapa penggemar mengunggah foto-foto masa kecil IU yang sedang merayakan ulang tahun.

Selain Twitter, penggemar IU juga mengucapkan selamat ulang tahun di Instagram.

"HBD my inspiration," tulis penggemar dengan menambahkan simbol cinta berwarna ungu.

"Happy birthday to the greatest singer in history," tulis penggemar lainnya.

IU, penyanyi Korea Selatan (IU/dlwlrma)

Baca juga: IU Minta Bantuan Lee Jong Suk saat Aktingnya Tidak Berhasil: Saya Terkadang Minta SOS kepada Pacarku

Profil IU