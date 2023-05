Dahlia Poland Siap Kerja Lagi Demi 3 Anak hingga Banjir Dukungan Artis, Ricky Cuaca: Tim Istri Sah

TRIBUNNEWS.COM - Artis Dahlia Poland kini mengaku siap kembali bekerja di industri hiburan setelah membongkar dugaan perselingkuhan sang suami, Fandy Christian.

Curhatan Dahlia Poland itu disampaikan melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, @dahliachr.

Dalam unggahannya, Dahlia Poland tampak berfoto dengan ketiga buah hatinya dari pernikahan dengan Fandy Christian.

Melalui keterangan caption, Dahlia mengaku akan kembali bekerja demi anak-anaknya.

Seperti diketahui setelah menikah dengan Fandy dan memiliki anak, Dahlia Poland sudah jarang terlihat di televisi.

Dirinya memilih vakum dari dunia artis yang membesarkan namanya itu untuk fokus mengurus ketiga anaknya.

Kali ini, Dahlia mengungkapkan tekadnya untuk kembali bekerja setelah sang suami ketahuan selingkuh.

"I'll work my a*s off for the sake of you nak anaaaakk (aku akan bekerja demi kamu nah)," tulisnya dikutip Tribunnews, Rabu (17/5/2023).

Wanita 26 tahun itu lantas berjanji akan melakukan apapun demi buah hatinya selalu bahagia.

"Tetep jadi anak2 paling happy yaaa. I'll do anything for you," sambungnya.

Unggahan tersebut kemudian dibanjiri dukungan dari para fans hingga tak terkecuali rekan artis.

Seperti aktor Ricky Cuaca yang mengaku kini menjadi tim Dahlia selaku istri sah Fandy.

"Gue : TIM ISTRI SAH! #PolandMamaRebelTapiPunyaPerasaan *Asik," tulis akun @rickycuaca.

Artis Sharena Gunawan juga mengungkapkan pujian dan dukungan untuk ibu tiga anak itu.