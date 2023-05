IU Donasikan Rp 2,8 Miliar ke 4 Yayasan di Hari Ulang Tahun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi asal Korea Selatan, IU mendonasikan sebagian kekayaannya ke empat yayasan sosial.

Total donasinya senilai KRW 250 juta atau sekitar Rp 2,8 miliar.

Baca juga: Profil Lee Jong Suk, Aktor Korea yang Dikabarkan Merayakan Natal di Jepang Bersama Penyanyi IU

Donasi ini dilakukannya di hari perayaan ulang tahunnya yang ke 30 pada 16 Mei 2023.

Semuanya diserahkan atas nama IUAENA atau singkatan dari nama IU dan Uaena (sebutan penggemarnya).

"Hal-hal yang aku pelajari dari Uaena, hal yang kurasakan lewat Uaena, dan berkat yang kuterima dari Uaena, akan selalu jadi penyemangat bagi IU untuk terus bergerak dan melatih (kebaikan)," tulis IU di Twitter, dikutip Tribunnews, Rabu (17/5/2023).

"Aku mencintai kalian. Terima kasih atas segala yang kalian lakukan untukku, termasuk yang hari ini," lanjutnya.

Adapun empat yayasan yang dituju ialah The Happiness Foundation, Heart to Heart Foundation, KUMFA (Korean Unwed Mothers Families Association), dan KFSSC (Korean Foundation for Support of the Senior Citizen in need).

Kekasih Lee Jong Suk ini memang diketahui sering menyalurkan donasi.

Baca juga: Ulangtahun ke-29, Penyanyi IU Donasikan Rp 2,4 Miliar untuk Penyandang Disabilitas

Seperti sebelumnya ia berbagi makan siang pizza dan minuman ringan ke sekolah khusus untuk anak-anak penderita disabilitas pada 5 Mei 2023, bertepatan Hari Anak Kore.

Ia juga bersama ibunya menyiapkan sendiri kue beras (tteok) untuk dibagi-bagikan juga.

Tak hanya itu, IU juga mendonasikan KRW 100 juta atau sekitar Rp 1,1 miliar ke ChildFund Korea, yayasan yang mengurusi anak-anak terlantar.