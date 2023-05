Penampilan Dream Theater dalam konser penutup Last Stop on “Top of The World Tour" di Ecopark Ancol, Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Hari yang dinanti telah tiba. Ecopark Ancol Jakarta menjadi tempat penutup tur dunia Dream Theater - Last Stop on “Top of The World Tour.” Konser yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB di tengah pulau Ecopark Ancol berlangsung sungguh meriah.

Konsep pertunjukan yang disajikan sungguh berbeda secara konsep dari yang pernah dilakukan di Solo, Jawa Tengah pada Agustus tahun 2022 lalu di konser pembuka tur di Asia.

Selama 2 jam John Petrucci, Mike Mangini, James LaBrie, John Myung dan Jordan Rudess memberikan penampilan yang sungguh memukau.

Maret lalu Jordan Rudess melalui komunikasi daring dengan promotor dan media menyampaikan bahwa akan ada hal yang berbeda dengan penampilan mereka sebelumnya di Solo. mereka membuka show dengan dengan sejumlah arrangement musik dan visual yang sesuai standard opening tour mereka.

Dan berikut list lagu konser penutup mereka yang dibawakan di Ancol:

THE ALIEN

6:00

SLEEPING GIANT

BRIDGES IN THE SKY

CAUGHT IN A WEB

ANSWERING THE CALL

SOLITARY SHELL

ABOUT TO CRASH (REPRISE)

LOSING TIME/GRAND FINALE

PULL ME UNDER

AVFTTOTW

THE COUNT OF TUSCANY

Konser yang dihadiri sekitar 5000 penonton ini menjadi “intimate concert” yang penuh kehangatan antara fans Dream Theater yang hadir.

Anas Alimi selaku Founder Rajawali Indonesia menyampaikan, “Kami sangat senang sekali bisa menghadirkan kembali Dream Theater ke Indonesia khususnya bisa menjadi moment penutup konser dunia mereka Top of The World Tour.

Ini juga sesuai dengan request fans Dream Theater Indonesia, untuk Dream Theater bisa dihadirkan kembali tapi di Jakarta. Saya harap konser penutup tur dunia mereka ini bisa memuaskan seluruh pihak dan semakin menggairahkan industri pertunjukan musik Tanah Air.”

Tovic Raharja selaku Direktur Utama Rajawali Indonesia juga menambahkan, “Semuanya berjalan dengan lancar dengan dukungan seluruh pihak, akhirnya konser penutup ini terselenggara dengan baik.

Management Dream Theater pun juga sangat kooperatif atas segala hal terkait komunikasi production dan technical riders Dream Theater, semua dapat terpenuhi dan tersedia di Jakarta.”

Tovic menambahkan, “Penonton juga kami fasilitasi dengan baik sesuai dengan standard konser Internasional dimana ada toilet dan F&B di area konser dan juga ada official merchandise dari Dream Theater di dalam venue. Untuk memasuki venue juga ada syarat dan ketentuan tambahan salah satunya adalah setiap penonton setidaknya sudah vaksin booster 1.”

