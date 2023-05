Lirik Lagu dan Terjemahan Tell Him - Celine Dion feat Barbra Streisand: Rise in His Eyes

Inilah lirik lagu dan terjemahan Tell Him yang dipopulerkan oleh Celine Dion dan Barbra Streisand.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Tell Him yang dipopulerkan oleh Celine Dion dan Barbra Streisand.

Lagu Tell Him dirilis pada 31 Oktober 1997 dalam album The Essential Barbra Streisand.

Tembang bergenre pop dengan durasi 4 menit 52 detik tersebut dirilis saat diva pop Celine Dion bernaung di Calumbia label.

Diketahui lirik lagu Tell Him ditulis oleh Linda Thompson,Walter Afanasieff dan David Foster.

Simak lirik lagu dan terjemahan Tell Him yang dinyanyikan oleh Celine Dion feat Barbra Streisand dalam artikel berikut:

I'm scared

Aku takut

So afraid to show I care

Benar-benar takut tunjukkan rasa sayangku

Will he think me weak

Akankah dia pikir aku ini lemah

If I tremble when I speak

Jika aku menggigil saat bicara

Oooh

Oooh

What if

Bagaimana jika

There's another one he's thinking of

Ada orang lain yang dia pikirkan

Maybe he's in love

Mungkin dia jatuh cinta

I'd feel like a fool

Aku kan merasa seperti orang dungu