Niki Zefanya Bakal Gelar Konser Solo di Jakarta pada 26 September 2023

TRIBUNNEWS.COM - Nicole Zefanya atau yang dikenal dengan Niki Zefanya akan menggelar konser di Jakarta.

Niki Zefanya merupakan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang sukses berkarier di Amerika Serikat.

Diketahui, Niki Zefanya akan menggelar konser yang bertajuk "Niki World Tour" di Jakarta pada 26 September 2023.

Hal tersebut diumumkan oleh akun Instagram @88rising pada Selasa (16/5/2023), kemarin.

"NIKI WORLD TOUR coming to a city near you"

Konser solo Niki Zefanya tersebut akan digelar lebih tepatnya di JIExpo Kemayoran Hall D2.

Tiket Konser Solo Niki Zefanya di Jakarta 2023

Harga tiket konser solo Niki Zefanya di Jakarta 2023 hingga saat ini belum diketahui secara resmi.

Pihak 88 Rising menyampaikan tiket konser Niki Zefanya akan diumumkan dan dapat dibeli pada 18 Mei 2023.

"Tix on sale may 18! Check link in bio for all the details, see you soon!" tulis akun tersebut.

Nantinya, tiket konser Niki Zefanya di Jakarta 2023 akan diumumkan melalui laman nikizefanya.com.

Kemudian tiket dapat dibeli melalui laman Loket.com.

Sementara itu, nantinya hanya akan ada 2 kategori tiket yaitu VIP dan Festival.

Untuk VIP Area nantinya akan berada tepat di depan stage.

