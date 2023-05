Chord Gitar dan Lirik Lagu A Sky Full of Stars - Coldplay: Cause You’re a Sky Full of Stars

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu A Sky Full of Stars yang dinyanyikan Coldplay.

Coldplay merilis lagu A Sky Full of Stars pada 2014.

Lagu A Sky Full of Stars termuat dalam album Coldplay bertajuk 'Ghost Stories'.

A Sky Full of Stars juga menempati posisi lagu populer peringkat 7 di platform music Spotify dengan pendengar sebanyak 1 Miliar.

Dalam lagu A Sky Full of Stars terdapat petikan lirik 'Cause you’re a sky cause you’re a sky full of stars'.

Lebih lengkapnya, simak chord gitar dan lirik lagu A Sky Full of Stars - Coldplay berikut ini.

Chord Gitar dan Lirik Lagu A Sky Full of Stars - Coldplay

[Intro]

Am F C Em x2

[Verse]

Am F C Em

Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars

Am F C Em

I'm going to give you my heart

Am F C Em

Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars

Am F C Em

And cause you light up the path

[Chorus]

Am F C Em

I don't care, go on and tear me apart

Am F C Em

I don't care if you do

Am F C Em

Cause in a sky, cause in a sky full of stars

Am F C Em

I think I saw you

[Instrumental]

Am F C Em x3

[Verse]

Am F C Em

Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars

Am F C Em

I'm wanna die in your arms, oh

Am F C Em

Cause you get lighter the more it gets dark

Am F C Em

I wanna give you my heart

[Chorus]

Am F C Em

I don't care, go on and tear me apart

Am F C Em

I don't care if you do

Am F C Em

Cause in a sky, cause in a sky full of stars

Am F C Em

I think I see you

Am F Em

I think I see you

[Instrumental]

Am F C Em x4

F G Am C x2

[Outro]

F G Am C

Because you're a sky, you're a sky full of stars

F G Am C

Such a heavenly view

F G Am C

Such a heavenly view

F G Am C x3

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)