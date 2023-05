Lirik Lagu dan Terjemahan Trois Heures Vingt - Celine Dion: I Needed Some Time to Think

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Trois Heures Vingt yang dipopulerkan oleh Celine Dion.

Lagu Trois Heures Vingt dirilis pada 22 Agustus 1984 dalam album AlbumEncore un soir Deluxe.

Tembang Trois Heures Vingt memiliki genre musik pop berdurasi 3 menit 37 detik.

Video klip Trois Heures Vingt milik Celine Dion tersebut sudah ditonton sebanyak 1,6 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan Trois Heures Vingt yang dinyanyikan oleh Celine Dion dalam artikel berikut:

Je t’ai dit nonca ne voulait rien dire

Saya bilang tidak, itu tidak berarti apa-apa

J’avais encore tres peur hier

Aku masih sangat ketakutan kemarin

Il me fallait le temps de reflechir

Aku butuh waktu untuk berpikir

J’etais encore bien jeune hier

Saya masih muda kemarin

Mais ne fais pas cette tete

Tapi jangan lakukan ini

Tout ira bien tu le sais

Semua akan baik Anda tahu itu

Puisqu’a la fin ou tu vas

Sejak akhir, kemana kamu akan

Je vais

Saya akan

I told you no it meant nothing

Saya bilang tidak itu