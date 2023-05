Song Hye Kyo dan Han So Hee Gagal Satu Proyek Main Drama Bareng, Begini Penjelasan Agensi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Pecinta drama Korea tentu sangat menantikan Han So Hee dan Song Hye Kyo satu proyek.

Bukan tanpa sebab, keduanya kini adalah artis top dan dramanya selalu populer ketika dibintanginya.

Awalnya, kedua aktris ini akan membintangi drama mendatang berjudul The Price of Confession.

Namun informasi terbaru, tim produksi mengabarkan bahwa keduanya batal untuk membintangi drama tersebut.

"Song Hye Kyo dan Han So Hee, yang meninjau tawaran untuk The Price of Confession memutuskan untuk menolak tawaran tersebut setelah berdiskusi panjang," berdasarkan laporan tim produksi, dikutip dari Soompi, Kamis (18/5/2023).

Terkait kabar tersebut, kedua agensi sang aktris belum bisa menjelaskan detailnya kenapa mereka batal membintangi tersebut.

"Kami sedang dalam proses pemeriksaan. Sulit untuk menjawab dengan tepat pada saat ini," kata UAA, agensi dari Song Hye Kyo.

"Kami juga mengetahui tentang berita bahwa penampilan aktris Han So Hee di The Price of Confession dibatalkan dari laporan. Kami sedang memeriksa informasi terkait," ungkap 9ato, agensi dari Han So Hee.

Sebelumnya pada Januari 2023, Lee Eung Bok juga menolak menyutradarai The Price of Confession.

Sutradara yang pernah menggarap Sweet Home dan Jirisan ini menolak dengan alasan jadwal bentrok.

Sebagai tambahan, The Price of Confession menggambarkan kisah berdarah dua wanita seputar kasus pembunuhan.

Drama ini bergenre thriller misteri.