Lirik Lagu dan Terjemahan Queencard - GI-DLE: Look So Cool, Look So Sexy

TRIBUNNEWS.COM - (G)I-DLE akhirnya telah resmi merilis mini album keenam mereka yang bertajuk I Feel pada Senin, 15 Mei 2023.

Bersamaan dengan peluncuran mini album ini, (G)I-DLE merilis lagu utama sekaligus video klip bertajuk Queencard.

Lirik lagu Queencard sendiri ditulis oleh sang leader, Soyeon, yang menggambarkan tentang mencintai diri sendiri apa adanya dan dengan tulus.

Mini album I FEEL, berisi total track sejumlah 6 lagu yaitu, yakni Queencard, Allergy, Lucid, all Night, Paradise, dan Early Adult.

Berikut lirik lagu Queencard milik (G)I-DLE, lengkap dengan terjemahannya:

Hey, you, mwol boni?

Naega jom sexy, sexy banhaenni?

Yeah, you, mwo hani?

Neodo nae kiss, kiss wonhani?

Wol hwa su mok geum to il mimoga swijireul anne

Meoributeo balkkeutkkaji nunbusyeo bichi nane

Oh, jeogi eonniyadeul nae fashioneul ttara hane

Areumdaun yeojaui haruneun da areumdamne

I partye junbidoen birthday cake

Taeeonaseo gamsahae, every day

I don't need them

Geurae naega bwado nan (Three, two)

Kwinka, I'm hot

My boob and booty is hot

Spotlight nal bwa

I'm a star, star, star

Kwinka, I'm the top

I'm twerkin' on the runway

I am a kwinka

You wanna be the kwinka?

I'm a kwinka

I'm a kwinka

I'm a, I'm a, I'm a kwinka

I'm a kwinka (Take a photo)

I'm a kwinka

I'm a kwinka

I'm a, I'm a, I'm a kwinka

I'm a kwinka

Look so cool, look so sexy like Kim Kardashian (Uh)

Look so cute, look so pretty like Ariana

I wanna with you, ppoppo

I wanna with you, poong

Jakku yeppeojyeo geoul sok neoeo

I partye junbidoen blue champagne

Taeeonan geol chukahae, every day

I don't need them

Geurae naega bwado nan (Three, two)

Kwinka, I'm hot

My boob and booty is hot

Spotlight, nal bwa

I'm a star, star, star

Kwinka, I'm the top

I'm twerkin' on the runway

I am a kwinka

You wanna be the kwinka?

I'm a kwinka

I'm a kwinka

I'm a, I'm a, I'm a kwinka

I'm a kwinka (Take a photo)

I'm a kwinka

I'm a kwinka

I'm a, I'm a, I'm a kwinka

I'm a kwinka

Amugeona geolchin girl (Girl)

Kwinkakaka

Mareugeona saljjin girl (Girl)

Kwinkakaka

Jasingam neomchineun girl (Girl)

Kwinkakaka

I am a kwinka

You wanna be the kwinka?