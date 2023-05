Mezzaluna, Putri Bimbim Slank Jadikan Band Legendaris The Beatles Inspirasi Dalam Single Barunya

Mezzaluna baru saja merilis single 'Setting Up the Phone Call' yang penulisannya terinspirasi dari band The Beatles.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Mezzaluna baru saja merilis single 'Setting Up the Phone Call' yang terinspirasi dari band The Beatles.

Putri dari Bimbim SLANK itu masih berada di bawah naungan Offmute, sublabel dari Sony Music Entertainment saat merilis single tersebut.

Baca juga: Sosok Bimbim Slank di Mata Mezzaluna DAzzurri Putrinya, Ayah yang Santai, Lebih Cocok Jadi Teman

Mezzaluna menceritakan proses penulisan lagu barunya, saat itu ia merasa terkesan dengan The Beatles yang bisa menciptakan karya dari hal-hal di sekitar mereka.

"Lagu ini beneran experimental banget sih dalam penulisannya, saat itu aku lagi sering banget dengerin The Beatles," ucap Mezzaluna dalam wawancara virtual, Kamis (18/5/2023).

"Dan terus mikir keren juga ya mereka bisa pakai bahan apa aja untuk menulis lagu, so that’s what i did," ungkapnya.

Baca juga: Bakatnya Tak Diketahui Sang Papa, Mezzaluna DAzzurri Ogah Dibantu dan Jual Nama Bimbim Slank

Mezzaluna bercerita bahwa lagu tersebut ia ciptakan justru saat sedang kesulitan dalam menulis lagu.

Secara sederhana lagu ini bercerita tentang dirinya yang sedang pergi keluar di malam hari dengan teman-teman, dan menceritakan segala kejadian yang ia temui di jalan.

Penyanyi Mezzaluna D'Azzurri berpose untuk difoto pada sesi wawancara eksklusif bersama Wartakotalive.com (Tribun Network) di rumahnya, kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2022). Dara yang akrab disapa Mez itu baru saja merilis single ketiganya yang berjudul You Should Know. Ia menuliskan lirik lagu You Should Know sejak masih duduk di bangku sekolah yang berisikan perasaan hatinya, dan diyakini punya pesan yang baik untuk pendengarnya. WARTA KOTA/YULIANTO (WARTA KOTA/YULIANTO)

“Beneran udah kayak nulis fiksi aja, ini jadi pengalaman baru di mana aku sadar bahwa penulisan lirik lagu bisa berasal dari bentuk apa pun dan dari mana pun," ungkap Mezzaluna.

Mezzaluna saat ini juga sedang menjalani pendidikan di salah satu perguruan tinggi di London.

Ia mengakui kalau keseharian di sana cukup mempengaruhi dirinya secara pemikiran, banyak muncul perspektif baru yang sebelumnya sama sekali bukan dirinya.

Single 'Setting Up the Phone Call' sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital.

Caption: Mezzaluna baru saja merilis single 'Setting Up the Phone Call' yang penulisannya terinspirasi dari band The Beatles (sumber Instagram @mezzaluna)