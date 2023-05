Chord Gitar dan Lirik Lagu Sandiwara Cinta Semusim - Iklim: Bila Debunga Cinta Gugur Layu Terkulai

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Sandiwara Cinta Semusim yang dinyanyikan oleh grup musik Iklim.

Lagu Sandiwara Cinta Semusim dapat dimainkan dari kunci gitar Em.

Lagu ini, diawali lirik yang berbunyi "bila debunga cinta, gugur layu terkulai".

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sandiwara Cinta Semusim - Iklim

[Intro]

Em Am Dm G C Am G F G E

Am Dm G Am G F G E

[Verse]

Am

Bila debunga cinta

Am

Gugur layu terkulai

G

Sepi menyelubungi

Am

Hatiku yang kini melara

G

Pudar bersama masa

F

Cinta semusim kita

Dm

Yang tak bisa

E

Bertaut kembali

Am

Telah aku menduga

Am

Tiada indah mewangi

G

Hanya bersanding dikau

Am

Berpura cinta dan berbudi

G

Bukan membalas cinta

F

Yang lahir dari hati

Dm

Mu yang suci

E

Cinta yang abadi

[Chorus]

Am

Oh tak ku menduga mengapa

Dm

Bisa terjadi sebegini

G

Ku fikir selama-selama

Am

Ini cinta kita hati ke hati

E Am

Dimana janjimu katamu

Dm

Akulah milikmu abadi

G

Oh tak mingkin ini hanyalah

Am

Semata-mata sandiwara

Dm Am

Jika itu kehendakmu

E

Mungkin nanti

F

Satu waktu

B

Kau kan sesal

E

Hingga ke akhir hayatmu

