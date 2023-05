Konser di Indonesia, Member Red Velvet Heran Banyak Penonton Paham Bahasa Korea Tanpa Penerjemah

Potret Red Velvet di konser bertajuk Red Velvet 4th Concert: R to V In Jakarta, ICE BSD, Tangerang, Sabtu (20/5/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Red Velvet telah menggelar konser di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (20/5/2023).

Konser bertajuk Red Velvet 4th Concert: R to V In Jakarta ini dibuka dengan lagu Feel My Rhythm dilanjutkan Bamboleo.

Di sela-sela konser, para member yang hadir yakni, Irene, Seulgi, Yeri, dan Wendy menyapa Reveluv (penggemar) Indonesia.

Mereka sangat terpukau dengan Reveluv yang tak hentinya ikut bernyanyi.

Padahal, lirik lagu mereka hampir semuanya berbahasa Korea.

"Ini kan bahasa Korea kan ya, dari gerakannya liriknya bisa hafal semua," kata Wendy di atas panggung.

"Ada lagu lama ada lagu baru pasti sudah dipersiapkan ya," timpal Irene bertanya ke penonton.

Tak hanya hapal, Reveluv yang hadir juga tampak paham apa yang dibicarakan member Red Velvet sebelum artinya diterjemahkan penerjemah.

"Kok semuanya ngerti sih sebelum diterjemahin?" tanya Irene.

Sama seperti Irene, Seulgi menebak jika penonton yang hadir memang bisa berbahasa Korea.

"Kayaknya semua bisa bahasa Korea ya saya rasa," kata Seulgi.

"Kayaknya jenius aja semua yang di sini," lanjutnya.

Sama seperti Irene, Seulgi, dan Wendy, Yeri pun terpukau karena penonton yang hadir sangat enerjik dan terus bernyanyi dari awal hingga akhir.

Dalam aksi panggungnya, Red Velvet membawakan lebih dari 20 lagu, di antaranya Ice Cream Cake, Birthday, Red Flavor, Psycho, dan You Bette Know.

Sayangnya, pada konser kali ini Joy harus absen karena masalah kesehatan.