Unggah Foto di Depan Mobil Mewah dan Kapal, Jonas Rivanno Buat Warganet Bertanya-tanya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pesinetron Jonas Rivanno membuat warganet terutama para fansnya bertanya-tanya lantaran unggahannya di media sosial.

Sebab Jonas Rivanno dianggap tak seperti biasanya mengunggah foto dengan latar barang-barang mewah seperti mobil sport dan kapal pesiar.

Banyak warganet bertanya apa yang sedang dipersiapkan Jonas Rivanno karena unggahannya dianggap bukan seperti biasanya.

"Thanks god, something new is coming," ucap Jonas Rivanno dalam unggahannya di depan kapal pesiar dikutip Tribunnews.com, Minggu (21/5/2023).

Caption yang hampir sama juga ditulis Jonas Rivanno dalam unggahannya di depan mobil-mobil mewah.

Baca juga: PROFIL Asmirandah, Istri Jonas Rivanno yang Baru Saja Alami Keguguran Anak Kedua

"Thank god, one step at a time," ujar Jonas.

Banyak yang mempertanyakan maksud dari unggahannya itu karena tak biasanya Jonas pamer barang-barang mewah di media sosial.

Bahkan ada beberapa warganet yang menyebut dirinya sebagai crazy rich yang baru karena foto di depan aset-aset mewah.

Tak hanya itu banyak yang bertanya juga ke mana Asmirandah karena Jonas dikenal sebagai familyman lantaran kerap membuat unggahan bersama istri dan anaknya di sosial media.

Ketika ia mengunggah foto sendiri banyak fans yang akhirnya mempertanyakan unggahan tersebut.

Sayangnya hingga kini Tribunnews.com belum mendapat konfirmasi dari Jonas Rivanno soal komentar dari warganet yang bertanya-tanya karena tak mengunggah foto bersama Asmirandah