Bree Wales Covington Dulu Korban Bullying hingga Putuskan Homeschooling, Kini Fokus S2 di Singapura

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bree Wales Covington adalah seorang konten kreator yang saat ini menetap di Singapura dalam rangka studi.

Cici, sapaan akrabnya, menilai pendidikan dengan pekerjaannya sebagai konten kreator sama-sama penting.

Tak tanggung-tanggung, ia mengambil tiga jenjang pendidikan berbeda, yakni diploma in business administration, higher diploma in business and management, dan degree of international business management.

Goals berikutnya adalah master of business administration.

"Bagi aku antara konten kreator dan pendidikan sama pentingnya," ucap Cici kepada awak media.

Baca juga: Setelah Fuji, Kini Dijodohkan dengan Konten Kreator Bulan Sutena, El Rumi Bahagia Jomblo Tanpa Drama

Di masa kecil dan remaja, Cici mengenyam pendidikan di beberapa negara.

Ia mengenyam pendidikan taman kanak-kanak di Melbourne, Australia.

Sementara ia mengikuti pendidikan dasar atau sekolah dasar, Sekolah Menengah pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia.

Diakuinya tak mudah mengikuti pendidikan di Indonesia sebab, ia pernah menjadi korban bullying atau perundungan.

"Aku sempat homeschooling," lanjut dia.

Setelah lulus SMA, ia mengikuti pendidikan di Lasalle College Jakarta jurusan Artistic Makeup karena ketertarikannya dengan make up artist.

Setelah mendapatkan Artistic Make Up Certificate ia pindah ke Singapura.

"Goals aku meraih gelar master of business administration," tandasnya.