Chord Gitar Perlahan Tenang - The Paps, Nikmati Semua yang Ada Tertawa Tak Terhingga

TRIBUNNEWS.COM - Berkut chord gitar Perlahan Tenang dari The Paps.

Chord Gitar Perlahan Tenang - The Paps

[Intro] Am C D

Am C D

Am C D

Am C D

[Verse 1]

Am C D

Jauh dari nyata

Am C D

Padam sejenak realita

Am C D

Aku ingin sesuatu yang berbeda

Am C D

Lepas dari keseharian yang ada

Am C D

Bawa aku melintas cahaya

Am C D

Dan pecah menembus asap nirwana

Am C D

Rasakan seluruh semesta

Am C D

Berdansa menari bersama

[Chorus]

Am C D

Nikmati semua yang ada

Am C D

Tertawa tak terhingga

Am C D

Nikmati semua yang ada

Am C D

Tertawa tak terhingga

[Bridge]

Am C D

Biarkan perlahan tenang di jiwa

Am C D

Biarkan perlahan tenang di jiwa

Am C D

Biarkan perlahan tenang di jiwa

Am C D

Biarkan perlahan tenang di jiwa

[Outro] Am C D

Am C D

Am C D

Am C D

(Tribunnews.com)