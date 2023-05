Jelang Perilisan Album Pertama, XODIAC Menggelar Showcase di Eropa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boy grup K-Pop, XODIAC akan merilis album pertamanya dalam waktu dekat ini.

Setelah debut bulan lalu lewat single Throw A Dice, XODIAC akan merilis mini album pertama mereka pada 7 mendatang.

Dilansir dari Soompi, Senin (22/5/2023), jelang perilisan tersebut, mereka akan mengadakan showcase di beberapa negara Eropa.

XODIAC akan berkunjung ke Amsterdam pada 30 Mei dan London pada 1 Juni 2023.

Menjelang perilisan album, XODIAC juga telah merilis serangkaian video musik drama web.

Baca juga: XODIAC Resmi Debut dengan Single Throw A Dice, Tagar Zayyan jadi Trending di Twitter Indonesia

Trilogi dimulai dengan Episode 1: My Strange Roommate, yang menampilkan lagu Always, kemudian dilanjutkan dengan Episode 2: The Secret of Roommate, yang menampilkan single Midnight Sky.

Adapun yang akan dirilis selanjutnya yaitu Episode 3: Missing Roommate, dan bakal menampilkan lagu Special Love.

Sebagaimana diketahui, XODIAC belakangan ini menjadi sorotan pecinta K-Pop Tanah Air lantaran membernya ada orang Indonesia, yakni Zayyan.

Sementara anggota XODIAC lainnya yaitu Wain, Beomsoo, Davin, Gyumin, Sing, Hyunsik, Leo, dan Lex.